Промес против ЦСКА: ноль голов за 540 минут

Лидер "Спартака" нападающий Квинси Промес в матче 26-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) упустил несколько отличных возможностей отличиться и продолжил свою безголевую серию во встречах с армейцами. Выступая за "Спартак", голландец провел против красно-синих шесть полных игр, но не отметился в них ни голами ни результативными передачами. Стоит отметить, что всем остальным командам, против которых он выходил на поле в чемпионате России, Промес забивал хотя бы один раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

Соперники Промеса в чемпионатах России