Промес против ЦСКА: ноль голов за 540 минут

Лидер "Спартака" нападающий Квинси Промес в матче 26-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) упустил несколько отличных возможностей отличиться и продолжил свою безголевую серию во встречах с армейцами. Выступая за "Спартак", голландец провел против красно-синих шесть полных игр, но не отметился в них ни голами ни результативными передачами. Стоит отметить, что всем остальным командам, против которых он выходил на поле в чемпионате России, Промес забивал хотя бы один раз. (Кирилл БУРДАКОВ)
Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"
Соперники Промеса в чемпионатах России
|
Команда
|
И
|
Мин.
|
Г
|
П
|
Г+П
|
Мордовия
|
4
|
352
|
5
|
1
|
6
|
Амкар
|
5
|
395
|
5
|
1
|
6
|
Оренбург
|
2
|
180
|
3
|
2
|
5
|
Рубин
|
5
|
526
|
3
|
2
|
5
|
Динамо
|
3
|
268
|
4
|
0
|
4
|
Арсенал
|
3
|
270
|
3
|
1
|
4
|
Краснодар
|
5
|
450
|
2
|
2
|
4
|
Терек
|
5
|
450
|
2
|
2
|
4
|
Зенит
|
6
|
539
|
1
|
3
|
4
|
Торпедо
|
2
|
165
|
3
|
0
|
3
|
Кр.Советов
|
4
|
349
|
3
|
0
|
3
|
Анжи
|
4
|
360
|
2
|
1
|
3
|
Локомотив
|
6
|
495
|
1
|
2
|
3
|
Уфа
|
6
|
538
|
1
|
2
|
3
|
Кубань
|
4
|
391
|
1
|
1
|
2
|
Урал
|
5
|
450
|
1
|
1
|
2
|
Ростов
|
5
|
450
|
1
|
0
|
1
|
ЦСКА
|
6
|
540
|
0
|
0
|
0
vsg.2010
А Промесу сейчас пофигу эта статистика!!! Хоть как-то зацепить... Не сегодня. 2-1!!!
19:59
ros
Пофиг. главное чтобы он остался до ЛЧ. и забивал в ЛЧ
19:57