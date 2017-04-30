19:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес против ЦСКА: ноль голов за 540 минут

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Защитник красно-синих Василий БЕРЕЗУЦКИЙ и нападающий красно-белых Квинси ПРОМЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Защитник красно-синих Василий БЕРЕЗУЦКИЙ и нападающий красно-белых Квинси ПРОМЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Лидер "Спартака" нападающий Квинси Промес в матче 26-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) упустил несколько отличных возможностей отличиться и продолжил свою безголевую серию во встречах с армейцами. Выступая за "Спартак", голландец провел против красно-синих шесть полных игр, но не отметился в них ни голами ни результативными передачами. Стоит отметить, что всем остальным командам, против которых он выходил на поле в чемпионате России, Промес забивал хотя бы один раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

Соперники Промеса в чемпионатах России

Команда

И

Мин.

Г

П

Г+П

Мордовия

4

352

5

1

6

Амкар

5

395

5

1

6

Оренбург

2

180

3

2

5

Рубин

5

526

3

2

5

Динамо

3

268

4

0

4

Арсенал

3

270

3

1

4

Краснодар

5

450

2

2

4

Терек

5

450

2

2

4

Зенит

6

539

1

3

4

Торпедо

2

165

3

0

3

Кр.Советов

4

349

3

0

3

Анжи

4

360

2

1

3

Локомотив

6

495

1

2

3

Уфа

6

538

1

2

3

Кубань

4

391

1

1

2

Урал

5

450

1

1

2

Ростов

5

450

1

0

1

ЦСКА

6

540

0

0

0
0
0
0
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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vsg.2010

А Промесу сейчас пофигу эта статистика!!! Хоть как-то зацепить... Не сегодня. 2-1!!!

19:59

ros

Пофиг. главное чтобы он остался до ЛЧ. и забивал в ЛЧ

19:57