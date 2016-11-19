Промес попросил разрешения сыграть с "Амкаром"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес сообщил тренерскому штабу, что хочет сыграть в матче 14-го тура чемпионата России против "Амкара", информируют "Известия". Отмечается, что восстановление голландца идет полным ходом, однако риск усугубить повреждение в такую погоду серьезный. Еще вчера стало известно, что Промес тренируется в общей группе и противопоказаний к его участию в матче нет.

Напомним, что форвард пропустил встречу 13-го тура с "Томью" в Томске из-за рецидива травмы лодыжки, полученной 10 октября в составе сборной Голландии в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Франции.