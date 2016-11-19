00:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес попросил разрешения сыграть с "Амкаром"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес сообщил тренерскому штабу, что хочет сыграть в матче 14-го тура чемпионата России против "Амкара", информируют "Известия". Отмечается, что восстановление голландца идет полным ходом, однако риск усугубить повреждение в такую погоду серьезный. Еще вчера стало известно, что Промес тренируется в общей группе и противопоказаний к его участию в матче нет.

Напомним, что форвард пропустил встречу 13-го тура с "Томью" в Томске из-за рецидива травмы лодыжки, полученной 10 октября в составе сборной Голландии в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Франции.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/645923

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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город чемпионов

играй друг,разрешаю

01:29

Jean4

Если будет играть также как с цгк, пусть лучше дома сидит и даст играть тому кто готов к матчу.

00:44

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