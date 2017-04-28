Промес показал, как готовится к дерби с ЦСКА

Форвард "Спартака" в своем "Твиттере" опубликовал видеозапись в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против ЦСКА. В видео голландский футболист показывает свое умение работы с мячом.
Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
⚽️always on my mind!👀 #QP10 #Spartak @fcsm_official pic.twitter.com/5jj2eQUj2x– Quincy Promes (@QPromes) 28 апреля 2017 г.
Мастер_Шифу
Все секреты выдал((
22:38
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Нет ничего такого что может Промес, но не может Хомяк! Я так еще в 3 классе делал.
22:10