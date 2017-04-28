21:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес показал, как готовится к дерби с ЦСКА

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Форвард "Спартака" в своем "Твиттере" опубликовал видеозапись в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против ЦСКА. В видео голландский футболист показывает свое умение работы с мячом.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Как закончится дерби ЦСКА - "Спартак"?
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Мастер_Шифу

Все секреты выдал((

22:38

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Нет ничего такого что может Промес, но не может Хомяк! Я так еще в 3 классе делал.

22:10