Промес показал, как готовится к дерби с ЦСКА

Форвард "Спартака" в своем "Твиттере" опубликовал видеозапись в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против ЦСКА. В видео голландский футболист показывает свое умение работы с мячом.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.