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Промес и Зе Луиш – в стартовом составе "Спартака" на матч с ЦСКА

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 12-го тура чемпионата России с ЦСКА. С первых минут на поле выйдут Денис Глушаков, Квинси Промес и Зе Луиш, которые пропустили предыдущий матч красно-белых с "Уралом". Матч начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена".

"Спартак": Ребров - Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров - Фернанду, Глушаков, Зобнин - Промес, Зе Луиш, Ананидзе.

Запасные: Песьяков, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Зуев, Ромулу, Мельгарехо, Попов.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

 

#СпартакЦСКА #ВпередСпартак🔴⚪

Фото опубликовано FC Spartak Moscow (@fcsm_official) Окт 29 2016 в 6:56 PDT

результаты опроса
1712 чел.
Как скажется отсутствие Боккетти и появление в стартовом составе Таски в дерби с ЦСКА?
Никак, Таски без проблем заменит Боккетти
33.1%
Ослабит оборону "Спартака", но красно-белые победят
37.6%
Таски провалит матч, ЦСКА победит
29.4%

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (3)
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RW.irk

Считай пол команды неготовых футболистов, да ещё и без Боккетти. Без шансов

17:08

rossoneri

а известия-то не обманули! Откуда у них инсайд?

17:06

Jean4

У Боккети похоже травма, сегодня увидим былой пожар в обороне.)))

17:05

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