Промес и Зе Луиш – в стартовом составе "Спартака" на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 12-го тура чемпионата России с ЦСКА. С первых минут на поле выйдут Денис Глушаков, Квинси Промес и Зе Луиш, которые пропустили предыдущий матч красно-белых с "Уралом". Матч начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена".
"Спартак": Ребров - Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров - Фернанду, Глушаков, Зобнин - Промес, Зе Луиш, Ананидзе.
Запасные: Песьяков, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Зуев, Ромулу, Мельгарехо, Попов.
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RW.irk
Считай пол команды неготовых футболистов, да ещё и без Боккетти. Без шансов
17:08
rossoneri
а известия-то не обманули! Откуда у них инсайд?
17:06
Jean4
У Боккети похоже травма, сегодня увидим былой пожар в обороне.)))
17:05