Промес и Зе Луиш – в стартовом составе "Спартака" на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 12-го тура чемпионата России с ЦСКА. С первых минут на поле выйдут Денис Глушаков, Квинси Промес и Зе Луиш, которые пропустили предыдущий матч красно-белых с "Уралом". Матч начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена".

"Спартак": Ребров - Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров - Фернанду, Глушаков, Зобнин - Промес, Зе Луиш, Ананидзе.

Запасные: Песьяков, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Зуев, Ромулу, Мельгарехо, Попов.

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА