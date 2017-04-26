Президент "Оренбурга": "Пенальти в наши ворота? 50 на 50"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин после матча 25-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:1) не стал жаловаться на судейство.

– Игра мне в целом понравилась. "Зенит" опытная команда, мы – дебютанты, матереем от игры к игре, – сказал Столыпин. – Что касается пенальти, сначала показалось, что его не было. Потом посмотрел повтор. 50 на 50. Наверное, на усмотрение судьи.

Я зашел в раздевалку к ребятам, поблагодарил за матч. Футболисты старались, имели моменты. Думаю, игра была, скорее всего, ничейная. Здесь немного не повезло. Правда, я сказал футболистам: если вы не забиваете сами, не нужно списывать все на судью. Понятно, что все переживали. Но не нужно обращать внимания на арбитра. Играйте, попадайте в ворота – все придет.

В любом случае, мы рук не опускаем. Будем биться. Болейте за "Оренбург"! (Виталий АЙРАПЕТОВ)