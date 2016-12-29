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Переговоры о переходе Попова из "Спартака" в "Трабзонспор" зашли в тупик

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Переговоры между "Спартаком" и "Трабзонспором" о переходе полузащитника Ивелина Попова зашли в тупик, утверждает Futbolarena. Стороны не сумели договориться о сумме трансфера, несмотря на участие в них президента клуба. Сообщалось, что бордово-голубые предлагают за 29-летнего болгарина 5-6 миллионов евро.

Ранее Попов заявил "СЭ" о том, что не хочет покидать "Спартак". По его словам, никто из представителей красно-белых не говорил с ним о трансфере. В текущем сезоне полузащитник провел за спартаковцев 14 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав две голевые передачи.

СМИ: "Трабзонспор" предлагает "Спартаку" 5-6 миллионов евро за переход Попова

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Свинству Бой!

кому нужно это мясное дерьмецо? Никому.

10:50

Medved.

в итоге продадут Промеса и купят сброд

10:43

футбол_2018

Да никому эти ваши Поповы с Промясами не нужны!

10:41

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