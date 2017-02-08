Павел Андреев: "Пока "Спартак" не проявлял заинтересованности в Тигиеве"

Павел Андреев, представляющий интересы защитника "Анжи" Георгия Тигиева, прокомментировал информацию о переходе футболиста в "Спартак". По информации "СЭ", игрок близок подписанию долгосрочного контракта с красно-белыми.

– Тигиев продолжает подготовку в составе "Анжи", – говорит Андреев.

– То есть переговоров со "Спартаком" не вели?

– Не вели.

– Какова вероятность того, что футболист все же перейдет в "Спартак"?

– Это можно оценить, если клуб заинтересуется. Пока "Спартак" заинтересованности не проявлял. (Сергей ЕГОРОВ)