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Тигиев подпишет контракт со "Спартаком" на 3,5 года, сумма трансфера – миллион евро

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По информации "СЭ", защитник "Анжи" Георгий Тигиев близок к подписанию долгосрочного контракта со "Спартаком".

С большой долей вероятности, срок договора составит 3,5 года, а сумма трансфера, в соответствии с опцией в контракте футболиста, около миллиона евро. Контракт футболиста с "Анжи" действует до конца сезона 2018/19. 21-летний защитник в текущем сезоне провел в составе "Анжи" 14 матчей, голов не забивал.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Spartak-Online1

Тони Старк,говорят ты бивень проспорил штукарь и не отдал??? Ну кто ты после этого??? Не мужик точно! А телка бомжовская!

15:02

Seraffim

Тони Срак ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Завидуй молча!

14:57

Тони Старк

С такой икрой можно и кубок соли в очередной раз взять)Интересно,а в срамтаковской школе игрока подобного уровня нет?

14:47

shpasic

икра!

14:41

Spartak-Online1

Вот он и крайний защитник,о чем ранее и говорил Каррера.

14:28

ЗЮК

Слух Экспресс,Сплетня Экспресс...

14:21

Жорик Вартанов

добро пожаловать Жора, трепещи вражина)

14:13

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