Тигиев подпишет контракт со "Спартаком" на 3,5 года, сумма трансфера – миллион евро

По информации "СЭ", защитник "Анжи" Георгий Тигиев близок к подписанию долгосрочного контракта со "Спартаком".
С большой долей вероятности, срок договора составит 3,5 года, а сумма трансфера, в соответствии с опцией в контракте футболиста, около миллиона евро. Контракт футболиста с "Анжи" действует до конца сезона 2018/19. 21-летний защитник в текущем сезоне провел в составе "Анжи" 14 матчей, голов не забивал.
Spartak-Online1
Тони Старк,говорят ты бивень проспорил штукарь и не отдал??? Ну кто ты после этого??? Не мужик точно! А телка бомжовская!
15:02
Seraffim
Тони Срак ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Завидуй молча!
14:57
Тони Старк
С такой икрой можно и кубок соли в очередной раз взять)Интересно,а в срамтаковской школе игрока подобного уровня нет?
14:47
shpasic
икра!
14:41
Spartak-Online1
Вот он и крайний защитник,о чем ранее и говорил Каррера.
14:28
ЗЮК
Слух Экспресс,Сплетня Экспресс...
14:21
Жорик Вартанов
добро пожаловать Жора, трепещи вражина)
14:13