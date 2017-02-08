Тигиев подпишет контракт со "Спартаком" на 3,5 года, сумма трансфера – миллион евро

По информации "СЭ", защитник "Анжи" Георгий Тигиев близок к подписанию долгосрочного контракта со "Спартаком".

С большой долей вероятности, срок договора составит 3,5 года, а сумма трансфера, в соответствии с опцией в контракте футболиста, около миллиона евро. Контракт футболиста с "Анжи" действует до конца сезона 2018/19. 21-летний защитник в текущем сезоне провел в составе "Анжи" 14 матчей, голов не забивал.