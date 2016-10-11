Патрик Маккейб: "У Мовсисяна не было проблем с продлением контракта со "Спартаком", но он хотел быть ближе к семье"

Патрик Маккейб, агент нападающего "Реал Солт-Лейк" Юры Мовсисяна, рассказал, что футболист принял решение продолжить карьеру в МЛС, чтобы быть ближе к семье. Вчера американская команда сообщила о выкупе контракта армянского футболиста у "Спартака". До этого форвард выступал за "Реал Солт-Лейк" на правах аренды с января этого года.

– У него не было никаких проблем с продлением контракта в "Спартаке", – цитирует ТАСС Маккейба. – Он решил остаться в США, чтобы быть ближе к семье.

Напомним, что в составе "Спартака" нападающий выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.