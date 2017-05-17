Олег Иванов сыграет против "Спартака" с первых минут

Стал известен состав "Терека" на матч 29-го тура чемпионата России против "Спартака". Воспитанник красно-белых Олег Иванов выйдет на поле с первых минут.

Полностью заявка "Терека" выглядит следующим образом: Городов, Уциев, Родолфу, Семенов, Мохаммади, Анхель, Лебеденко, Иванов, Кузяев, Пирис, Мбенг; запасные - Годзюр, Плиев, Дьембьер, Х. Кадыров, Мирзов, Грозав, Бериша, Торже, Роши, Садаев, Митришев, Балай.

Матч "Спартак" - "Терек" состоится сегодня, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.