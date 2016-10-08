Олег Иванов: "Спартак" в лидерах? "Терек" в позапрошлом сезоне тоже как-то шел на самом верху"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов выразил мнение, что лидирующее положение "Спартака" в турнирной таблице премьер-лиги после девяти туров еще ничего не значит. Он также отметил, что уровень чемпионата выравнивается.

– К слову, о "Спартаке". Удивляет, что команда в лидерах? - вопрос Иванову.

– Мы в позапрошлом сезоне тоже как-то пару туров шли на самом верху, и что? К тому же чемпионат действительно выравнивается. "Зенит" потерял Халка, ЦСКА – Мусу. Все еще впереди. Можно по нескольку раз угодить в яму и выбраться.

– "Терек", судя по последнему победному матчу, свой кризис преодолел?

– Хотелось бы верить. Сейчас нам дали несколько выходных. Потом нужно хорошенько поработать. Постараемся заиграть по-другому. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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