Николай Трубач: "Чемпиона России за последние годы в Европе все рассматривают как удачный жребий"

Известный эстрадный исполнитель, болельщик "Спартака" Николай Трубач в интервью "СЭ" отметил, что у красно-белых будет немного шансов на успех в Лиге чемпионов, если команда туда пробьется. По его словам, чемпиона России в последние годы европейские команды рассматривают как удачный жребий.

- Какие перспективы видите у "Спартака" в главном еврокубке, если москвичи туда пробьются?

– Не знаю. Все видели в деле чемпиона последних лет ЦСКА, который стабильно занимал в группе последнее место. Понятно, что соперники ему попадались в плане результата безнадежные, но все же... Да и "Зенит" не радовал достижениями.

– Значит, не верите в успех красно-белых?

– Все зависит от жеребьевки, которая вряд ли получится благосклонной. Рейтинг у команды очень низкий. Да и нет уже такого, как было при Олеге Романцеве в 90-х, когда одерживали шесть побед в шести матчах.

– А почему бы не занять третье место и не продолжить борьбу в Лиге Европы?

– Можно побороться и за второе. Только чемпиона России за последние годы в Европе все рассматривают как удачный жребий. Вот что я имел в виду.

– В Лиге Европы "Спартак" тоже за последние три участия не радовал болельщиков. Лучше и не вспоминать те результаты.

– Это бич всех наших клубов – недооценка соперника. Кипр, Швейцария, кто еще нас "валтузил"? Нет ни одного российского гранда, которого не унизил бы клуб с бюджетом в пару миллионов евро. Все получали серьезный удар. Уверен, дай "Спартаку" сейчас сыграть с АЕК 10 матчей, красно-белые одержат 9 побед и разок сыграют вничью. Причем будут разгромы.