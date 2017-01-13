Никита Симонян: "Ромулу был значимой фигурой для "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Никита Симонян прокомментировал уход полузащитника Ромулу из команды. Он отметил, что бразилец приносил пользу команде в атаке.

– Жаль, что Ромулу уходит, – сказал Симонян. – Он был значимой фигурой для "Спартка", приносил пользу команде в атаке. Не знаю, кем конкретно его можно было бы заменить. Но это, однозначно, потеря. Это форвард, нацеленный на ворота, который может создавать острые ситуации для своих соперников. Но сегодня в футболе совсем другие отношения, поэтому я бы не стал обвинять Ромулу в том, что он покидает клуб. (Любовь КОНЯЕВА)