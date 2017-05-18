Никита Симонян: "Промес может поспорить с Глушаковым за звание лучшего игрока "Спартака" в сезоне"

Легенда "Спартака" Никита Симонян сожалеет, что не смог лично присутствовать на матче 29-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Тереком" (3:0), после которого спартаковцам был вручен кубок. Он был вынужден пропустить это событие из-за болезни.

- Радость захлестнула вчера всех, все-таки столько лет болельщики ждали этого момента, - сказал Симонян. - Главное же, что все обошлось без происшествий и люди вели себя мирно. Как и положено на празднике.

- Зрители разломали ворота и унесли их с собой со стадиона. Разве не ЧП?

- Их понять можно. Все заждались этой победы. Думаю, ничего страшного не произошло - забрали сетку и штангу на сувениры. Это уже традиция в футболе такая.

- Наверняка корили себя, что не поехали на стадион?

- Жалел. Но рисковать не стал, приболел немного. Открою секрет. Я вместе с отцом Леонида Федуна должен был участвовать в торжественном мероприятии - разыграть мяч перед началом матча. Но делать это нужно было в пиджаке, а учитывая погоду, был риск заболеть сильнее.

- Как вам сама игра?

- "Спартак" четко играл в пас, не совершал ошибок. Команда блестяще разыгрывала комбинации. А какие красивые голы забили ребята. Один из образцовых для команды матчей.

- Глушаков, сделавший вчера дубль, - лучший игрок сезона?

- Соглашусь. С ним за это звание может поспорить Промес. (Сергей АСТАХОВ)

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