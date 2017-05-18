Никита Симонян: "Промес может поспорить с Глушаковым за звание лучшего игрока "Спартака" в сезоне". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Никита Симонян: "Промес может поспорить с Глушаковым за звание лучшего игрока "Спартака" в сезоне"

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Легенда "Спартака" Никита Симонян сожалеет, что не смог лично присутствовать на матче 29-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Тереком" (3:0), после которого спартаковцам был вручен кубок. Он был вынужден пропустить это событие из-за болезни.

 
Среда. Москва. Тушино. "Спартак" - "Терек" - 3:0. Болельщики празднуют чемпионство.Золотой день "Спартака". Как это было

- Радость захлестнула вчера всех, все-таки столько лет болельщики ждали этого момента, - сказал Симонян. - Главное же, что все обошлось без происшествий и люди вели себя мирно. Как и положено на празднике.

- Зрители разломали ворота и унесли их с собой со стадиона. Разве не ЧП?

- Их понять можно. Все заждались этой победы. Думаю, ничего страшного не произошло - забрали сетку и штангу на сувениры. Это уже традиция в футболе такая.

- Наверняка корили себя, что не поехали на стадион?

- Жалел. Но рисковать не стал, приболел немного. Открою секрет. Я вместе с отцом Леонида Федуна должен был участвовать в торжественном мероприятии - разыграть мяч перед началом матча. Но делать это нужно было в пиджаке, а учитывая погоду, был риск заболеть сильнее.

- Как вам сама игра?

- "Спартак" четко играл в пас, не совершал ошибок. Команда блестяще разыгрывала комбинации. А какие красивые голы забили ребята. Один из образцовых для команды матчей.

- Глушаков, сделавший вчера дубль, - лучший игрок сезона?

- Соглашусь. С ним за это звание может поспорить Промес. (Сергей АСТАХОВ)

Полная версия интервью Никиты Симоняна

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур. Награждение "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Свинству Бой!

О еще один замшелый выполз. У него все кругом виноваты, но не Спам. Даже, когда громили Ярик и развешивали нацистские стяги, он мямлил ,что все нормально , не за что наказывать.

18:39

Platinum1991

А здесь и спорить НЕ НАДО! По итогам всего сезона - ПРОМЕС ЛУЧШИЙ, а Глушаков и рядом НЕ СТОЯЛ! Если Промеса не признают лучшим в Спартаке, то это будет очень большая НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к Промесу!!! Глушаков НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ звание ЛУЧШЕГО в составе Спартака!!! Промес НА ГОЛОВУ выше и лучше играет Глушакова! Глушаков играет через раз на третий и первую половину сезона полностью ПРОВАЛИЛ! Спрашивается??? За какие такие уши и кто тянет Глушакова на звание "лучшим" в Спартаке - среди ХУДШИХ!!! Промес, по всем показателям сезона игры за Спартак, ЛУЧШИЙ!!!

18:24