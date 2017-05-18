Никита Симонян: "Промес может поспорить с Глушаковым за звание лучшего игрока "Спартака" в сезоне"

Легенда "Спартака" Никита Симонян сожалеет, что не смог лично присутствовать на матче 29-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Тереком" (3:0), после которого спартаковцам был вручен кубок. Он был вынужден пропустить это событие из-за болезни.
- Радость захлестнула вчера всех, все-таки столько лет болельщики ждали этого момента, - сказал Симонян. - Главное же, что все обошлось без происшествий и люди вели себя мирно. Как и положено на празднике.
- Зрители разломали ворота и унесли их с собой со стадиона. Разве не ЧП?
- Их понять можно. Все заждались этой победы. Думаю, ничего страшного не произошло - забрали сетку и штангу на сувениры. Это уже традиция в футболе такая.
- Наверняка корили себя, что не поехали на стадион?
- Жалел. Но рисковать не стал, приболел немного. Открою секрет. Я вместе с отцом Леонида Федуна должен был участвовать в торжественном мероприятии - разыграть мяч перед началом матча. Но делать это нужно было в пиджаке, а учитывая погоду, был риск заболеть сильнее.
- Как вам сама игра?
- "Спартак" четко играл в пас, не совершал ошибок. Команда блестяще разыгрывала комбинации. А какие красивые голы забили ребята. Один из образцовых для команды матчей.
- Глушаков, сделавший вчера дубль, - лучший игрок сезона?
- Соглашусь. С ним за это звание может поспорить Промес. (Сергей АСТАХОВ)
Свинству Бой!
О еще один замшелый выполз. У него все кругом виноваты, но не Спам. Даже, когда громили Ярик и развешивали нацистские стяги, он мямлил ,что все нормально , не за что наказывать.
18:39
Platinum1991
А здесь и спорить НЕ НАДО! По итогам всего сезона - ПРОМЕС ЛУЧШИЙ, а Глушаков и рядом НЕ СТОЯЛ! Если Промеса не признают лучшим в Спартаке, то это будет очень большая НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к Промесу!!! Глушаков НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ звание ЛУЧШЕГО в составе Спартака!!! Промес НА ГОЛОВУ выше и лучше играет Глушакова! Глушаков играет через раз на третий и первую половину сезона полностью ПРОВАЛИЛ! Спрашивается??? За какие такие уши и кто тянет Глушакова на звание "лучшим" в Спартаке - среди ХУДШИХ!!! Промес, по всем показателям сезона игры за Спартак, ЛУЧШИЙ!!!
18:24