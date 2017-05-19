Никита Баженов: "Кто сомневается в заслуженности чемпионства "Спартака" - смотрит футбол с луны"

Нападающий клуба "Долгопрудный" Никита Баженов отметил, что очень рад за "Спартак", который в уходящем сезоне оформил свой 10-й чемпионский титул. Экс-футболист красно-белых подчеркнул, что у "Зенита" и ЦСКА были большие проблемы, но они не касались "Спартака".

– Я очень рад за ребят, – цитирует "Подмосковье сегодня" Баженова. – Поздравил всех, кого знаю. Всем позвонил, написал. У меня очень много друзей, которые болеют за эту команду. Да и мне она очень близка. Никогда не скрывал, что болею за "Спартак". Поэтому для меня это чемпионство, как и для многих, долгожданное. У меня только положительные эмоции, я рад, что наконец-то столько радости доставила команда болельщикам по всей стране он.

Да, у "Зенита" и ЦСКА большие проблемы. Так что теперь, "Спартаку" надо было остановиться и подождать, пока у них все хорошо сложится, и потом начинать чемпионат? Это их проблемы, их дела, поэтому об этом мы не говорим. Если у кого-то есть вопросы насчет заслуженности победы "Спартака", то этот человек с луны смотрит футбол. Когда команда выигрывает за три тура, наверно, тяжеловато поспорить с тем, что она выиграла незаслуженно.