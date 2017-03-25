Неманья Милич: "Гол в ворота "Спартака" посвящаю сыну"

Нападающий "Црвены Звезды" Неманья Милич после товарищеского матча против "Спартака" (2:1) отметил, что ему было приятно играть при поддержке трибун. Форвард забил победный мяч своей команды в этом поединке.

- Это была красивая игра перед, на которую пришло много болельщиков, - приводит пресс-служба "Црвены Звезды" слова Милича. - Я хочу поблагодарить тех, кто пришел на матч. То, что я забил гол, это великолепно. Это мой первый гол на "Маракане". Надеюсь продолжить забивать и дальше и посвящаю его своему сыну.

Приятно играть в такой атмосфере. Но мы вышли на матч с серьезным настроем. Это хороший тест для того, чтобы увидеть, на каком уровне мы находимся на самом деле. Думаю, мы сыграли хорошо.