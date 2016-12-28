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Наиль Измайлов: "По вопросам трансферов "Спартак" в первую очередь учитывает мнение Карреры"

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Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов отметил, что зимнее трансферное окно всегда тяжелое, однако клуб продолжает вести активную работу в этом направлении. По его словам, выделен бюджет, и при покупке игроков в первую очередь учитывается мнение главного тренера Массимо Карреры.

– За это направление отвечает генеральный директор клуба Сергей Родионов, – цитирует Измайлова "Коммерсант". – Все понимают: усиление действительно необходимо, и на эти цели выделен определенный бюджет. Надеемся, что к концу сборов мы будем иметь полное представление по поводу состава команды. При этом не стоит забывать, что зимнее трансферное окно всегда тяжелое. Громкие трансферы, как правило, происходят летом. Тем не менее наш селекционный департамент ведет постоянную работу по усилению нескольких позиций, учитывая в первую очередь мнение главного тренера Массимо Карреры.
 

Дополнительная информация

http://www.kommersant.ru/doc/3182879

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