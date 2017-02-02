Момент дня: посвящение Дзюбы в капитаны "Зенита"

Сегодня главный тренер "Зенита" Мирча Луческу объявил, что новым капитаном команды стал нападающий Артем Дзюба. 28-летний игрок сборной России - воспитанник "Спартака", но в 2015 году перешел в питерскую команду. На счету форварда 44 матча и 23 гола за сине-бело-голубых.
Пресс-служба "Зенита" опубликовала момент посвящение Дзюбы в капитаны.
Дзюба: капитан неочевидность // Превзойдет ли Дзюба Радимова?
зенит-супер-чемпион
а хорошо ли это?
12:34 3 февраля
Hrenoid
"Достойный" капитан для "достойной" команды. :)
11:03 3 февраля
Уткин за Спартак
С таким капитаном еще не один Деньгисов появится...
06:59 3 февраля
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
когда Тема вернется в свинарню (а это случится обязательно), забавно будет слушать визги про иуду).
01:26 3 февраля
Alex3114
Всё логично: в любом другом клубе - быдло и иуда, в этой командочке - вожак.
01:13 3 февраля
merniloskut
Ну, за крысу!(((
00:46 3 февраля
SergeyKa
Ответ дня: столько, чтобы даже вы поняли, что это хороший выбор.
23:30 2 февраля
Der schwein
Вопрос дня: сколько туров Артём Дзюба будет капитаном? )))
22:55 2 февраля