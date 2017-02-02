Момент дня: посвящение Дзюбы в капитаны "Зенита"

Сегодня главный тренер "Зенита" Мирча Луческу объявил, что новым капитаном команды стал нападающий Артем Дзюба. 28-летний игрок сборной России - воспитанник "Спартака", но в 2015 году перешел в питерскую команду. На счету форварда 44 матча и 23 гола за сине-бело-голубых.

Пресс-служба "Зенита" опубликовала момент посвящение Дзюбы в капитаны.

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