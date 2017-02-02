22:39 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Момент дня: посвящение Дзюбы в капитаны "Зенита"

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Сегодня главный тренер "Зенита" Мирча Луческу объявил, что новым капитаном команды стал нападающий Артем Дзюба. 28-летний игрок сборной России - воспитанник "Спартака", но в 2015 году перешел в питерскую команду. На счету форварда 44 матча и 23 гола за сине-бело-голубых.

Пресс-служба "Зенита" опубликовала момент посвящение Дзюбы в капитаны. 

Дзюба: капитан неочевидность // Превзойдет ли Дзюба Радимова?

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КОММЕНТАРИИ (8)
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зенит-супер-чемпион

а хорошо ли это?

12:34 3 февраля

Hrenoid

"Достойный" капитан для "достойной" команды. :)

11:03 3 февраля

Уткин за Спартак

С таким капитаном еще не один Деньгисов появится...

06:59 3 февраля

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

когда Тема вернется в свинарню (а это случится обязательно), забавно будет слушать визги про иуду).

01:26 3 февраля

Alex3114

Всё логично: в любом другом клубе - быдло и иуда, в этой командочке - вожак.

01:13 3 февраля

merniloskut

Ну, за крысу!(((

00:46 3 февраля

SergeyKa

Ответ дня: столько, чтобы даже вы поняли, что это хороший выбор.

23:30 2 февраля

Der schwein

Вопрос дня: сколько туров Артём Дзюба будет капитаном? )))

22:55 2 февраля

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