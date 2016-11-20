Мирча Луческу: "Жулиану больше летает чем готовится"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Крыльями Советов" (4:1) отметил, что он доволен результатом, учитывая проблемы с составом, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Румынский специалист отдельно отметил Артема Дзюбу, который забил два мяча.

– Доволен результатом если принять во внимание ситуацию, в которой мы оказались перед игрой. И не только потому, что Кришито, Нету и Витсель были дисквалифицированы. У нас еще и все сборники отсутствовали две недели. Это отразилось на наших действиях, особенно в обороне. Сегодняшний состав можно назвать импровизацией. Некоторые игроки были неуверенны в себе, ошибались в обороне. Поэтому главное, что взяли три очка. Хочу отметить Дзюбу, который сыграл очень хорошо. Наш определяющий игрок Жулиану больше летает чем готовится. Сегодня он выглядел не очень свежо и это сказалось на наших действиях в атаке. Чернов сыграл 90 минут. Я ожидал от него большего, но со своей задачей в защите он справился. Мы безобразно начали второй тайм. Неуверенность в обороне привела к тому что соперник создал несколько моментов, но в концовке мы проснулись и действовали более уверенно.

Дубль Дзюбы помог "Зениту" победить "Крылья"