Дубль Дзюбы помог "Зениту" победить "Крылья"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Крылья Советов" - 3:1. 36-я минута. Защитник гостей Милан РОДИЧ (слева) отправил мяч в свои ворота. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

"Зенит" в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги обыграл "Крылья Советов". Счет после ошибки воспитанника самарского футбола Александра Анюкова открыл нападающий гостей Кристиан Паскуато, но почти сразу же форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба сравнял счет. На 36-й минуте защитник самарцев Милан Родич, который начинал свою российскую карьеру в "Зените", отправил мяч в свои ворота. В концовке встречи Дзюба с пенальти оформил дубль.

После 14 туров идущий вторым "Зенит" отстает от лидирующего "Спартака" на 3 очка.

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14-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Крылья Советов" (Самара) – 3:1 (2:1)

Голы: Паскуато, 4 (0:1). Дзюба, 11 (1:1). Родич, 36 - в свои ворота (2:1). Дзюба, 89 - с пенальти (3:1).

"Зенит": Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Ломбертс, Новосельцев, Чернов, Кокорин, Хави Гарсия, Жулиану (Джорджевич, 79), Маурисиу, Мак (Шатов, 72), Дзюба.

"Крылья Советов": Лория, Маргасов (Ткачев, 67), Ятченко, Надсон, Таранов, Родич, Цаллагов, Башкиров, Паскуато (Чочиев, 84), Молло, Корниленко.

Предупреждения: Надсон, 22. Таранов, 52. Маргасов, 63. Маурисиу, 69.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск), Кобзев, Чельцов (все Москва).

20 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – "Крылья Советов"