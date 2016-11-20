21:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дубль Дзюбы помог "Зениту" победить "Крылья"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Крылья Советов" - 3:1. 36-я минута. Защитник гостей Милан РОДИЧ (слева) отправил мяч в свои ворота. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Крылья Советов" - 3:1. 36-я минута. Защитник гостей Милан РОДИЧ (слева) отправил мяч в свои ворота. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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"Зенит" в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги обыграл "Крылья Советов". Счет после ошибки воспитанника самарского футбола Александра Анюкова открыл нападающий гостей Кристиан Паскуато, но почти сразу же форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба сравнял счет. На 36-й минуте защитник самарцев Милан Родич, который начинал свою российскую карьеру в "Зените", отправил мяч в свои ворота. В концовке встречи Дзюба с пенальти оформил дубль.

После 14 туров идущий вторым "Зенит" отстает от лидирующего "Спартака" на 3 очка.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Крылья Советов" (Самара) – 3:1 (2:1)

Голы: Паскуато, 4 (0:1). Дзюба, 11 (1:1). Родич, 36 - в свои ворота (2:1). Дзюба, 89 - с пенальти (3:1).

"Зенит": Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Ломбертс, Новосельцев, Чернов, Кокорин, Хави Гарсия, Жулиану (Джорджевич, 79), Маурисиу, Мак (Шатов, 72), Дзюба.

"Крылья Советов": Лория, Маргасов (Ткачев, 67), Ятченко, Надсон, Таранов, Родич, Цаллагов, Башкиров, Паскуато (Чочиев, 84), Молло, Корниленко.

Предупреждения: Надсон, 22. Таранов, 52. Маргасов, 63. Маурисиу, 69.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск), Кобзев, Чельцов (все Москва).

20 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – "Крылья Советов"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (43)
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RW.irk

Adios Аmigos R.====== открой форточку, крикни им там, хватит махать, пусть сюды заходют. Всех не перебанят! Нас миллионы!

23:04

Adios Аmigos R.

RW.irk Adios Аmigos R.======15 нас так-то, бро! Если с Митрофановым вместе. Без него 5 22:39 ======================= Банят нас...

22:49

Adios Аmigos R.

RW.irk Adios Аmigos R.======15 нас так-то, бро! Если с Митрофановым вместе. Без него 5 22:39 ====================== Я в афиге полном ваще...Вроде МЫ выиграли, а где все? Или конский СЭ всех банит? У меня лично под окном толпы болельщиков Зенита с СБГ флагами ходют, машут...А на наш ресурс их не пускають...Доколе, бро?

22:48

RW.irk

Adios Аmigos R.======15 нас так-то, бро! Если с Митрофановым вместе. Без него 5

22:39

Adios Аmigos R.

RW.irk Эээээ! Че за беспредел?!) Так че там на счёт фиалочки?) 22:34 ================= Позздняк. Сверху сообщили, что это не для печати....Увы, Путин не дремлет...((

22:38

Adios Аmigos R.

Чёт из питерских лишь я один радуюсь победе...Грустно, а ведь нас 5 миллионов...

22:35

RW.irk

Эээээ! Че за беспредел?!) Так че там на счёт фиалочки?)

22:34

EVIL915

serzheo-------- Есть потери, но что с остальными? Не обыграть команду ФНЛ на классе ? Реал Мадрид - посмеялся./// ____ Если Крылья - команда ФНЛ, то судя по сегодняшнему матчу Зенит там же...

22:25

Adios Аmigos R.

Потерли про Аллу...СЭ куплен, факт...

22:23

Adios Аmigos R.

foreverCSKAforever Adios Аmigos R., судя по безразличию Лапочкина в сегодняшнем матче с Амкаром, в этом году карт-бланш выписан Спартаку. Так что вам и брать расточителей прожигателей ресурсов голыми руками. Лишь бы не обвалериться. 22:06 ===================== Твои бы слова да Богу в уши, добрый человек...

22:16

foreverCSKAforever

Adios Аmigos R., судя по безразличию Лапочкина в сегодняшнем матче с Амкаром, в этом году карт-бланш выписан Спартаку. Так что вам и брать расточителей прожигателей ресурсов голыми руками. Лишь бы не обвалериться.

22:06

Adios Аmigos R.

Отдайте уже газпром уральскому федеральному округу. Домой, домой, пора домой (Ю.Хой)

22:05

Adios Аmigos R.

И ваще - идём на вы

22:01

Adios Аmigos R.

А так - держимся, слёзы не для нас. Зенит!!!

21:59

Adios Аmigos R.

RW.irk Швейцарец Коммент К.Генича в матче "Спартак" - "Амкар" , это ОБРАЗЕЦ НЕНАВИСТИ к соперникам его любимого "Спартака".... Как можно назвать игру "Спартака" ПОХОРОНАМИ "Амкара"!!!???..... ПОЗОР!!! =================== Ахахаха! Я плакал! Амкар - любимый клуб Генича, кловун!)))) 21:51 ========================= Ну какой кловун? Аллочку уже не узнаёшь? Стареешь....

21:58

shpasic

Генич - глор.

21:57

Производственник

Не трогайте Коку,за его лень и тупость Фортуна от него не только отвернулась,а просто сбежала

21:55

serzheo

zvovs___ Есть потери, но что с остальными? Не обыграть команду ФНЛ на классе ? Реал Мадрид - посмеялся.

21:52

RW.irk

Швейцарец Коммент К.Генича в матче "Спартак" - "Амкар" , это ОБРАЗЕЦ НЕНАВИСТИ к соперникам его любимого "Спартака".... Как можно назвать игру "Спартака" ПОХОРОНАМИ "Амкара"!!!???..... ПОЗОР!!! =================== Ахахаха! Я плакал! Амкар - любимый клуб Генича, кловун!))))

21:51

serzheo

никнейм1____ Сломаны? ... А почему Смолов выходит и забивает через 20 минут? И зачем у нас Ленивый Кока справа?

21:48

Adios Аmigos R.

Погоня! Какой детективный сюжет обходится без неё. Один бежит, другой – догоняет… таков непреложный закон жанра. Детектив без погони, это – как жизнь без любви.

21:48

Adios Аmigos R.

foreverCSKAforever Дубль Дзюбы или автогол Родича? 21:43 ================ Доколе? Куда Леннорыч смотрит в конце концов-то? Теряете хватку, а ведь такой Зенит можно брать голыми руками....

21:46

Adios Аmigos R.

И пусть утрутся!!

21:44

foreverCSKAforever

Дубль Дзюбы или автогол Родича?

21:43

Adios Аmigos R.

Швейцарец И все - таки Геннадий Сергеевич Орлов - Это Образец Профессионализма!!! Уважение к сопернику! Восхищение хорошей игрой соперника! Хорошие слова сопернику! Объективная оценка работы судей, даже не в пользу Питера... И как ниже всякой канализации работают "спартаковские" Геничи и Черданцевы... Коммент К.Генича в матче "Спартак" - "Амкар" , это ОБРАЗЕЦ НЕНАВИСТИ к соперникам его любимого "Спартака".... Как можно назвать игру "Спартака" ПОХОРОНАМИ "Амкара"!!!???..... ПОЗОР!!! 21:39 ================================== Аллочка, дико, дико плюсую! Ну как всегда...

21:42

Adios Аmigos R.

Сдюжим и в Краснодаре.

21:41

dimarmy✯

MAYERICK.... в Микоян на колбасу21:38+++++++++++++++= Странно читать, тогда уж в Волоколамск на паштеты))))))

21:41

Adios Аmigos R.

Производственник Как с такой игрой ехать в Краснодар 21:32 ===================== да всё норм, Галицкий - бизнесмен ващет...

21:41

Adios Аmigos R.

Да.

21:40

Швейцарец

И все - таки Геннадий Сергеевич Орлов - Это Образец Профессионализма!!! Уважение к сопернику! Восхищение хорошей игрой соперника! Хорошие слова сопернику! Объективная оценка работы судей, даже не в пользу Питера... И как ниже всякой канализации работают "спартаковские" Геничи и Черданцевы... Коммент К.Генича в матче "Спартак" - "Амкар" , это ОБРАЗЕЦ НЕНАВИСТИ к соперникам его любимого "Спартака".... Как можно назвать игру "Спартака" ПОХОРОНАМИ "Амкара"!!!???..... ПОЗОР!!!

21:39

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ