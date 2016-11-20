Дубль Дзюбы помог "Зениту" победить "Крылья"

"Зенит" в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги обыграл "Крылья Советов". Счет после ошибки воспитанника самарского футбола Александра Анюкова открыл нападающий гостей Кристиан Паскуато, но почти сразу же форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба сравнял счет. На 36-й минуте защитник самарцев Милан Родич, который начинал свою российскую карьеру в "Зените", отправил мяч в свои ворота. В концовке встречи Дзюба с пенальти оформил дубль.
После 14 туров идущий вторым "Зенит" отстает от лидирующего "Спартака" на 3 очка.
Чемпионат России
Премьер-лига
14-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Крылья Советов" (Самара) – 3:1 (2:1)
Голы: Паскуато, 4 (0:1). Дзюба, 11 (1:1). Родич, 36 - в свои ворота (2:1). Дзюба, 89 - с пенальти (3:1).
"Зенит": Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Ломбертс, Новосельцев, Чернов, Кокорин, Хави Гарсия, Жулиану (Джорджевич, 79), Маурисиу, Мак (Шатов, 72), Дзюба.
"Крылья Советов": Лория, Маргасов (Ткачев, 67), Ятченко, Надсон, Таранов, Родич, Цаллагов, Башкиров, Паскуато (Чочиев, 84), Молло, Корниленко.
Предупреждения: Надсон, 22. Таранов, 52. Маргасов, 63. Маурисиу, 69.
Судьи: ЕГОРОВ (Саранск), Кобзев, Чельцов (все Москва).
20 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
RW.irk
Adios Аmigos R.====== открой форточку, крикни им там, хватит махать, пусть сюды заходют. Всех не перебанят! Нас миллионы!
23:04
Adios Аmigos R.
RW.irk Adios Аmigos R.======15 нас так-то, бро! Если с Митрофановым вместе. Без него 5 22:39 ======================= Банят нас...
22:49
Adios Аmigos R.
RW.irk Adios Аmigos R.======15 нас так-то, бро! Если с Митрофановым вместе. Без него 5 22:39 ====================== Я в афиге полном ваще...Вроде МЫ выиграли, а где все? Или конский СЭ всех банит? У меня лично под окном толпы болельщиков Зенита с СБГ флагами ходют, машут...А на наш ресурс их не пускають...Доколе, бро?
22:48
RW.irk
Adios Аmigos R.======15 нас так-то, бро! Если с Митрофановым вместе. Без него 5
22:39
Adios Аmigos R.
RW.irk Эээээ! Че за беспредел?!) Так че там на счёт фиалочки?) 22:34 ================= Позздняк. Сверху сообщили, что это не для печати....Увы, Путин не дремлет...((
22:38
Adios Аmigos R.
Чёт из питерских лишь я один радуюсь победе...Грустно, а ведь нас 5 миллионов...
22:35
RW.irk
Эээээ! Че за беспредел?!) Так че там на счёт фиалочки?)
22:34
EVIL915
serzheo-------- Есть потери, но что с остальными? Не обыграть команду ФНЛ на классе ? Реал Мадрид - посмеялся./// ____ Если Крылья - команда ФНЛ, то судя по сегодняшнему матчу Зенит там же...
22:25
Adios Аmigos R.
Потерли про Аллу...СЭ куплен, факт...
22:23
Adios Аmigos R.
foreverCSKAforever Adios Аmigos R., судя по безразличию Лапочкина в сегодняшнем матче с Амкаром, в этом году карт-бланш выписан Спартаку. Так что вам и брать расточителей прожигателей ресурсов голыми руками. Лишь бы не обвалериться. 22:06 ===================== Твои бы слова да Богу в уши, добрый человек...
22:16
foreverCSKAforever
Adios Аmigos R., судя по безразличию Лапочкина в сегодняшнем матче с Амкаром, в этом году карт-бланш выписан Спартаку. Так что вам и брать расточителей прожигателей ресурсов голыми руками. Лишь бы не обвалериться.
22:06
Adios Аmigos R.
Отдайте уже газпром уральскому федеральному округу. Домой, домой, пора домой (Ю.Хой)
22:05
Adios Аmigos R.
И ваще - идём на вы
22:01
Adios Аmigos R.
А так - держимся, слёзы не для нас. Зенит!!!
21:59
Adios Аmigos R.
RW.irk Швейцарец Коммент К.Генича в матче "Спартак" - "Амкар" , это ОБРАЗЕЦ НЕНАВИСТИ к соперникам его любимого "Спартака".... Как можно назвать игру "Спартака" ПОХОРОНАМИ "Амкара"!!!???..... ПОЗОР!!! =================== Ахахаха! Я плакал! Амкар - любимый клуб Генича, кловун!)))) 21:51 ========================= Ну какой кловун? Аллочку уже не узнаёшь? Стареешь....
21:58
shpasic
Генич - глор.
21:57
Производственник
Не трогайте Коку,за его лень и тупость Фортуна от него не только отвернулась,а просто сбежала
21:55
serzheo
zvovs___ Есть потери, но что с остальными? Не обыграть команду ФНЛ на классе ? Реал Мадрид - посмеялся.
21:52
RW.irk
Швейцарец Коммент К.Генича в матче "Спартак" - "Амкар" , это ОБРАЗЕЦ НЕНАВИСТИ к соперникам его любимого "Спартака".... Как можно назвать игру "Спартака" ПОХОРОНАМИ "Амкара"!!!???..... ПОЗОР!!! =================== Ахахаха! Я плакал! Амкар - любимый клуб Генича, кловун!))))
21:51
serzheo
никнейм1____ Сломаны? ... А почему Смолов выходит и забивает через 20 минут? И зачем у нас Ленивый Кока справа?
21:48
Adios Аmigos R.
Погоня! Какой детективный сюжет обходится без неё. Один бежит, другой – догоняет… таков непреложный закон жанра. Детектив без погони, это – как жизнь без любви.
21:48
Adios Аmigos R.
foreverCSKAforever Дубль Дзюбы или автогол Родича? 21:43 ================ Доколе? Куда Леннорыч смотрит в конце концов-то? Теряете хватку, а ведь такой Зенит можно брать голыми руками....
21:46
Adios Аmigos R.
И пусть утрутся!!
21:44
foreverCSKAforever
Дубль Дзюбы или автогол Родича?
21:43
Adios Аmigos R.
Швейцарец И все - таки Геннадий Сергеевич Орлов - Это Образец Профессионализма!!! Уважение к сопернику! Восхищение хорошей игрой соперника! Хорошие слова сопернику! Объективная оценка работы судей, даже не в пользу Питера... И как ниже всякой канализации работают "спартаковские" Геничи и Черданцевы... Коммент К.Генича в матче "Спартак" - "Амкар" , это ОБРАЗЕЦ НЕНАВИСТИ к соперникам его любимого "Спартака".... Как можно назвать игру "Спартака" ПОХОРОНАМИ "Амкара"!!!???..... ПОЗОР!!! 21:39 ================================== Аллочка, дико, дико плюсую! Ну как всегда...
21:42
Adios Аmigos R.
Сдюжим и в Краснодаре.
21:41
dimarmy✯
MAYERICK.... в Микоян на колбасу21:38+++++++++++++++= Странно читать, тогда уж в Волоколамск на паштеты))))))
21:41
Adios Аmigos R.
Производственник Как с такой игрой ехать в Краснодар 21:32 ===================== да всё норм, Галицкий - бизнесмен ващет...
21:41
Adios Аmigos R.
Да.
21:40
Швейцарец
И все - таки Геннадий Сергеевич Орлов - Это Образец Профессионализма!!! Уважение к сопернику! Восхищение хорошей игрой соперника! Хорошие слова сопернику! Объективная оценка работы судей, даже не в пользу Питера... И как ниже всякой канализации работают "спартаковские" Геничи и Черданцевы... Коммент К.Генича в матче "Спартак" - "Амкар" , это ОБРАЗЕЦ НЕНАВИСТИ к соперникам его любимого "Спартака".... Как можно назвать игру "Спартака" ПОХОРОНАМИ "Амкара"!!!???..... ПОЗОР!!!
21:39