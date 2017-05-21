Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы в матче 30-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (2:0) воздержался от подробных комментариев относительно своего будущего. Также наставник пожелал удачи соперникам в еврокубках.
- Доволен тем, как мы провели игру, не давая контролировать мяч сопернику, - сказал Луческу во флеш-интервью. - У нас очень техничная команда. Сегодня играли на хорошем поле, по сравнению с теми полями, которые не соответствуют уровню "Зенита".
Моя дальнейшая судьба? У меня еще год контракта. С самого начала было преднамеренное давление на меня, говорили о конфликтах с игроками, чего не было. Команда должна играть еще лучше, но с некоторыми перестановками. Нужно обратить внимание на трансферы в летнее трансферное окно.
Спасибо футболистам "Зенита" за этот год. Было тяжело играть без трех ведущих игроков. Хочу поздравить "Спартак" и ЦСКА с выходом в Лигу чемпионов. Поздравляю "Локомотив" с победой в Кубке России и выходом в Лигу Европы. Надеюсь, они смогут достойно выступить в турнирах.
Bibigon2000
Надеюсь, они смогут достойно выступить в турнирах............ а дедушка то непрост. посмеемся осенью над "достойными"
17:44
Хряк
Сегодня играли на хорошем поле, по сравнению с теми полями, которые не соответствуют уровню "Зенита".----------------------------------- Следующий сезон сыграешь на космодроме среди камышей)))))
17:25
aug081266
Скучно будет без цыгана.Может бомжи его еще годик потерпят?...
17:23
shpasic
наивный))
17:23
tryam
неустойку требует
17:22
Don
Плаческу верим)))
17:21
П_о_в_а_р
МИРЧА ЛУЧЕСКУ: "У МЕНЯ ЕЩЕ ГОД КОНТРАКТА С "ЗЕНИТОМ" ---------------------------- УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17:16
баламошка
Это хорошо, дои бомжей по полной. Хотя, что скажут на это бедные бабушки? Да ничего. У них итак пенсия хорошая!
17:14
qwe20
ха-ха-ха. явно на нейстойку намекает нытик.
17:13