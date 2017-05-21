Мирча Луческу: "У меня еще год контракта с "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы в матче 30-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (2:0) воздержался от подробных комментариев относительно своего будущего. Также наставник пожелал удачи соперникам в еврокубках.

- Доволен тем, как мы провели игру, не давая контролировать мяч сопернику, - сказал Луческу во флеш-интервью. - У нас очень техничная команда. Сегодня играли на хорошем поле, по сравнению с теми полями, которые не соответствуют уровню "Зенита".

Моя дальнейшая судьба? У меня еще год контракта. С самого начала было преднамеренное давление на меня, говорили о конфликтах с игроками, чего не было. Команда должна играть еще лучше, но с некоторыми перестановками. Нужно обратить внимание на трансферы в летнее трансферное окно.

Спасибо футболистам "Зенита" за этот год. Было тяжело играть без трех ведущих игроков. Хочу поздравить "Спартак" и ЦСКА с выходом в Лигу чемпионов. Поздравляю "Локомотив" с победой в Кубке России и выходом в Лигу Европы. Надеюсь, они смогут достойно выступить в турнирах.

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"