Мирча Луческу: "У меня еще год контракта с "Зенитом". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "У меня еще год контракта с "Зенитом"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы в матче 30-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (2:0) воздержался от подробных комментариев относительно своего будущего. Также наставник пожелал удачи соперникам в еврокубках.

- Доволен тем, как мы провели игру, не давая контролировать мяч сопернику, - сказал Луческу во флеш-интервью. - У нас очень техничная команда. Сегодня играли на хорошем поле, по сравнению с теми полями, которые не соответствуют уровню "Зенита".

Моя дальнейшая судьба? У меня еще год контракта. С самого начала было преднамеренное давление на меня, говорили о конфликтах с игроками, чего не было. Команда должна играть еще лучше, но с некоторыми перестановками. Нужно обратить внимание на трансферы в летнее трансферное окно.  

Спасибо футболистам "Зенита" за этот год. Было тяжело играть без трех ведущих игроков. Хочу поздравить "Спартак" и ЦСКА с выходом в Лигу чемпионов. Поздравляю "Локомотив" с победой в Кубке России и выходом в Лигу Европы. Надеюсь, они смогут достойно выступить в турнирах.

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Bibigon2000

Надеюсь, они смогут достойно выступить в турнирах............ а дедушка то непрост. посмеемся осенью над "достойными"

17:44

Хряк

Сегодня играли на хорошем поле, по сравнению с теми полями, которые не соответствуют уровню "Зенита".----------------------------------- Следующий сезон сыграешь на космодроме среди камышей)))))

17:25

aug081266

Скучно будет без цыгана.Может бомжи его еще годик потерпят?...

17:23

shpasic

наивный))

17:23

tryam

неустойку требует

17:22

Don

Плаческу верим)))

17:21

П_о_в_а_р

МИРЧА ЛУЧЕСКУ: "У МЕНЯ ЕЩЕ ГОД КОНТРАКТА С "ЗЕНИТОМ" ---------------------------- УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17:16

баламошка

Это хорошо, дои бомжей по полной. Хотя, что скажут на это бедные бабушки? Да ничего. У них итак пенсия хорошая!

17:14

qwe20

ха-ха-ха. явно на нейстойку намекает нытик.

17:13