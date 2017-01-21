18:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Трансферы? Пока не остановился ни на ком"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу отметил, что он анализирует трансферный рынок, но пока ни на ком не остановился. По словам наставника, время еще есть.

 
Мирча ЛУЧЕСКУ.Мирча Луческу: "Летом покупать футболистов намного проще"

Еще много времени до закрытия трансферного окна, поэтому говорить об этом пока рано. Нужно хорошо проанализировать, что у нас есть. Я ставлю перед собой и перед футболистами задачу убыстрить команду, но в то же время сделать ее моложе. Поэтому нужно очень взвешенно подойти к этому моменту и каждый трансферный шаг хорошо проанализировать. В эти периоды очень сложно делать трансферы. Команды, которые в своих чемпионатах бьются за титулы, просто так не отпустят своих лидеров, поэтому здесь нужно взять либо футболиста, который не играет, или который травмирован, или который не понравился тренеру. А это означает, что у них нет опыта, брать их нет смысла. Летом работать над трансферами намного проще. Все команды хотят реорганизоваться, взять новых игроков, поэтому проще становится и нам.

Но в то же время, если какая-то команда все-таки решит зимой отдать своего игрока, сумма трансфера будет удвоена или даже утроена по сравнению с летней стоимостью. Мы анализируем, у меня есть много вариантов, которые я просматриваю, но пока не остановился ни на ком. Посмотрим, есть еще время.

А что касается внутреннего чемпионата, то времени у нас еще больше. Нужно сначала проанализировать своих игроков и понять, смогут ли они помочь нам достичь хороших результатов, и только потом думать о приобретениях.​

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Я за ЗОЖ

и так в составе уже 30 человек! куда еще больше?

19:00

Vedi

"Нужно сначала проанализировать своих игроков и понять, смогут ли они помочь нам достичь хороших результатов, и только потом думать о приобретениях."&#8203; - Ну да , вначале надо было купить втор сырьё , а потом думать шмогут или не шмогут

18:32

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