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Мирча Луческу: "Спартак" "Оренбург" прессинговал сильнее, чем "Зенит"

Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 25-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (1:0) выразил удовлетворение результатом, но не игрой, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Как вам игра вашей команды? Насколько вы ей удовлетворены?

– Больше я доволен результатом чем в целом игрой. Мы ее контролировали с первой и до последней минуты – больше, конечно, в первом тайме, когда мы имели полное преимущество. Во втором тайме позволили сопернику проявить инициативу. В особенности "Оренбургу" удавалось исполнять опасные "стандарты". Крепкая, сильная команда. Они своим прессингом заставляли нас нервничать.

Хотя могли забить еще голы во второй половине встречи – Цаллагов, когда промахнулся по мячу, и, конечно, невероятный момент был у Данни, но голкипер выручил хозяев. Мы думали, что "Оренбург" прессингует еще жестче, поскольку анализировали игру "Оренбурга" со "Спартаком" – там был невероятный прессинг, который не позволял сопернику выходить из обороны. Вероятно, с нами они посчитали, что если мы уйдем из этого прессинга, будем иметь преимущество в атаке и сможем создать наши быстрые контратаки. Поэтому он был не такой активный.

– Как вам поле?

– Мы еще перед игрой вышли на поле, и я увидел, что это очень хороший газон, похожий на настоящий. Гораздо лучше, чем тот, на котором играли в Перми и в Уфе. Газон был очень приближен к натуральной зеленой траве.​

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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LemieuxMario

про пеналь не говорю а газон получше чем на распил-арене)))

20:22

75serg75

а был ли пенальти, плаческу? позорный нытик.......

20:15

jakram

Контролировали с первой до последней минуты?)))))

19:48

Пашнин Павел 36

Старый глупый человек

19:40

howard

Кого вы обманываете? Себя.

19:30