Мирча Луческу: "Пока рано оценивать, как изменилась игра "Зенита" без Витселя"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после товарищеского матча против "Айнтрахта" из Франкфурта (0:0) отметил, что сейчас нельзя оценить изменения в игре команды после перехода полузащитника Акселя Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь". По информации "СЭ", сине-бело-голубые заработали на продаже бельгийца 21 миллион евро. Согласно слухам, годовой оклад бельгийца в китайском клубе составит порядка 18 миллионов евро.

– Изменилась ли игра с отсутствием Витселя?

– Нельзя сейчас говорить об этом, поскольку мы не использовали весь основной состав. Были разные сочетания и разные позиции футболистов. Сейчас анализ делать нельзя. Нужно, чтобы Эрнани адаптировался к нашей игре, а это не так просто – бразильцам нужно определенное время, чтобы понять и привыкнуть к европейскому футболу, поэтому мы ждем. Главное, что все на поле выполняли мои требования, в первую очередь хорошо выходили из обороны, контролировали мяч и диктовали условия сопернику. Самое главное – заложить функциональную базу, чтобы этого хватило до конца сезона.

На первый сбор как раз стоит задача интегрировать всех наших футболистов в нашу систему игры. Поэтому никто не увидит здесь основной состав – этого даже никто не поймет. Будут играть все – и Мусаев, и Лесовой, и все остальные. Ждем Цаллагова, когда он выздоровеет. Очень жаль, что Новосельцев опять получил травму. Сделал для себя хорошую программу перед сборами, но, может быть, она не помогла. Будем надеяться, что он быстро восстановится. (Сергей ЦИММЕРМАН)