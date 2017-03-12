Мирча Луческу: "Мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения в матче 19-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) отметил оборону соперника и не оставил без внимания судейство. По словам наставника, главный арбитр встречи Евгений Турбин допустил несколько ошибок.

– Сложно комментировать такой матч, - сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции. - Очень интенсивная игра с обеих сторон. Хозяева жертвовали собой, бились за каждый мяч и подобрали правильную тактику для достижения положительного результата. Хорошо оборонялись, агрессивно, закрывали все зоны, провели несколько опасных контратак. Повезло в какой-то мере им тоже – за первые 30 минут почти не было атак и первая же привела к забитому мячу. Мы ошиблись в центральной зоне, наверное, понадеялись на "вне игры", но там не было офсайда.

Не хочется повторять, но придется – мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно, когда мы встали на первое место после матча со "Спартаком". По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас. Мы сыграли не лучший свой матч. После пропущенного мяча играли суетливо, ошибались в простых ситуациях и теряли мяч. Мы имели преимущество, в какой-то мере было невезение, например, когда Кокорин ударил в штангу. У нас были ситуации в матче, которые могли трактоваться по-другому. (Сергей ЦИММЕРМАН)