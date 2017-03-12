Мирча Луческу: "Мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения в матче 19-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) отметил оборону соперника и не оставил без внимания судейство. По словам наставника, главный арбитр встречи Евгений Турбин допустил несколько ошибок.
– Сложно комментировать такой матч, - сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции. - Очень интенсивная игра с обеих сторон. Хозяева жертвовали собой, бились за каждый мяч и подобрали правильную тактику для достижения положительного результата. Хорошо оборонялись, агрессивно, закрывали все зоны, провели несколько опасных контратак. Повезло в какой-то мере им тоже – за первые 30 минут почти не было атак и первая же привела к забитому мячу. Мы ошиблись в центральной зоне, наверное, понадеялись на "вне игры", но там не было офсайда.
Не хочется повторять, но придется – мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно, когда мы встали на первое место после матча со "Спартаком". По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас. Мы сыграли не лучший свой матч. После пропущенного мяча играли суетливо, ошибались в простых ситуациях и теряли мяч. Мы имели преимущество, в какой-то мере было невезение, например, когда Кокорин ударил в штангу. У нас были ситуации в матче, которые могли трактоваться по-другому. (Сергей ЦИММЕРМАН)
marksan
Ну и клоун! Как обидно за старость!
15:05
карфагенянин
петржела да и только!
14:59
Beard
echo2011 Ну конечно,когда "Спартак" судят питерские арбитры,это нормально.А так,наверное,пора из Магадана судей выписывать..............Подожди,Луч будет как в Украине,Турции и Италии ныть.В Украине одно время на матчи Шахтера и ДИнамо К. рефери вообще из Европы выписывали.
14:59
Beard
(66 мин. матча),комментатор "если это не пенальти,то что?".100% симуляция,ножки Тёма сложил,никто его не цеплял,жёлтая Дзюбе.Впрочем как и Шатову на 12 минуте матча,правая рука Идову на уровне пояса,соотношение тел игроков "плечо в плечо",комментатор "Идову подталкивал Олега(Шатова),рука была на плече,Турбин решил пенальти не ставить",и правильно,вот только Шатову ещё и жёлтую надо было.А вот гол на 6 минуте был,только не Нету его забил,а Гарсия.﻿
14:56
Duckhunter68
Гарик Попов 11 баллов по десятибалльной шкале! И пусть Дзюбу с Кокориным с собой прихватит...
14:50
Сергей Карасёв и К
Евгений Турбин провёл матч выше всяческих похвал. Действовал чётко, объективно, беспристрастно. В каждом эпизоде разбирался верно, свистел абсолютно по делу. Справился со сложной игрой на пять с плюсом. Браво, Арбитр! А что представляет из себя синьор Луческу, наши украинские коллеги уже давно нам рассказали, да в общем-то, это в Европе и не было секретом. У нас такая тактика не пройдёт!
14:48
футбол_2018
Там всю троицу КоДзюШа пора убирать!!!Полная импотенция!!!
14:48
echo2011
Ну конечно,когда "Спартак" судят питерские арбитры,это нормально.А так,наверное,пора из Магадана судей выписывать.
14:47
Chepololloo
Гарик "внук Наташи" Попов ВЫБ ХОТЬ БОЛЕЛАМИ СОБРАЛИСЬ И ПОКОЛОТИЛИ КоКАШКУ ЕСЛИ НИ РУКОВОДСТВО НЕ ТРЕНЕР НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕХОТЯТ, может сам совесть возимеет и скажет я в основе не достоин играть
14:45
футбол_2018
А ЦСКалом кто тебе помешал???
14:42
stuart_parsley
ddf Ростов с любыми арбитрами терял очки)))
14:41
Гарик "внук Наташи" Попов
Братчанин____Ты видимо не тот футбол смотрел в советское время.
14:40
199
Заныл Будулай.
14:40
Гарик "внук Наташи" Попов
Хватит ныть,придурок. Разбери свои действия. А лучше не разбирай. Собирай чемодан и в Румынию.
14:39
stuart_parsley
Братчанин Да помнится даже лимит на ничьи вводили,такая бескомпромиссная игра была)))
14:39
Баск
Главная причина поражения-плохое поле. Луческу перед игрой по полю прошелся и все песочком, который из него сыпется, запортил. -)
14:35
Братчанин
Футбол всё больше становится неинтересным: всегда кто-то виноват, что у команды не получается (судьи, погода, неназначенные пенальти и назначенные). Но почему-то никто не ищет причину в себе - там недобежал, тут недоиграл. Какие-то все размазни, а не мужики... Всё меньше хочется это смотреть. В советское время такого не было - играли, рубились по-мужски...
14:34
Assorti
Федун потсуетился?) Халка нет, играть не кому
14:31
Chepololloo
А как бомж в прошлом туре поставил левейший пенальти в ворота СПАРТАКА ТАК НЕ ЧЕ?
14:29
Веравалер
Цыганский народный плач.Исполняется всё чаще...
14:29
webadmin
Луческу достал уже своими тупыми откорячками. Как ни жаль, но из-за него мясо, видимо, станет чемпионом. Но не потому что сами хороши. А потому, что зенит с этим недотренером обкакамшись.
14:25
Айртон)
Осеннюю спесь с этого нарцисса быстро сбили.)) И уничижительное отношение к Спартаку.)) Шо, по-прежнему не конкуренты, Мирчушка?))
14:25
Ботаникум
Ай браво, Мырча! "Благодать" АВБ снизошла на тебя ПО-ПОЛНОЙ! Хотя, нынешние "питерзоны" столько "ХОРОШЕГО" НАДЕЛАЛИ и продолжают "ДЕЛАТЬ" для России, что не стоит удивляться проявлениям "ЛЮБВИ" к "ПИТЕРСКИМ" (не отношу этот тезис ко всем жителям этого КРАСИВОГО города)!!!
14:24
krabovyj
Судья . пенальти . удаление ! В футбол бы . чтоли . поиграли для разнообразия ....
14:22
pilotpilotov
А липовый пенальти питерского арбитра в Краснодаре- это норма, конечно)))
14:19
vassel
И не только московские, но и питерские тоже, как Безбородов в матче с Краснодаром. Нонсенс. Федун всех купил.
14:17
k_xenon
Зюба и Плаческу - два сапога пара! :)))
14:17
ddf
Ростов ВСЕГДА терял очки из-за судебных ошибок, когда матч судили арбитры из Москвы и Питера.
14:16
garihaus
Старая собака лает но не кусает.играйте нормально нечего пенять на судей.когда в вашу сторону свистят так вы даже не обсуждаете это.Амкар выиграл заслуженно .ребята бились до конца а не вашее питерское дно которое получает миллиона а толку ноль.Плюс капитан еще то дерево ходячее
14:16
bogisoff
И для нового тренера Зенита, у Луческу проверенная тактика времен Шахтера - во все виновата столица! То, что игры нет, - фигня... в этом тоже виновата Москва
14:15