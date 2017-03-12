14:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения в матче 19-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) отметил оборону соперника и не оставил без внимания судейство. По словам наставника, главный арбитр встречи Евгений Турбин допустил несколько ошибок.

– Сложно комментировать такой матч, - сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции. - Очень интенсивная игра с обеих сторон. Хозяева жертвовали собой, бились за каждый мяч и подобрали правильную тактику для достижения положительного результата. Хорошо оборонялись, агрессивно, закрывали все зоны, провели несколько опасных контратак. Повезло в какой-то мере им тоже – за первые 30 минут почти не было атак и первая же привела к забитому мячу. Мы ошиблись в центральной зоне, наверное, понадеялись на "вне игры", но там не было офсайда.

Не хочется повторять, но придется – мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно, когда мы встали на первое место после матча со "Спартаком". По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас. Мы сыграли не лучший свой матч. После пропущенного мяча играли суетливо, ошибались в простых ситуациях и теряли мяч. Мы имели преимущество, в какой-то мере было невезение, например, когда Кокорин ударил в штангу. У нас были ситуации в матче, которые могли трактоваться по-другому. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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КОММЕНТАРИИ (32)
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marksan

Ну и клоун! Как обидно за старость!

15:05

карфагенянин

петржела да и только!

14:59

Beard

echo2011 Ну конечно,когда "Спартак" судят питерские арбитры,это нормально.А так,наверное,пора из Магадана судей выписывать..............Подожди,Луч будет как в Украине,Турции и Италии ныть.В Украине одно время на матчи Шахтера и ДИнамо К. рефери вообще из Европы выписывали.

14:59

Beard

(66 мин. матча),комментатор "если это не пенальти,то что?".100% симуляция,ножки Тёма сложил,никто его не цеплял,жёлтая Дзюбе.Впрочем как и Шатову на 12 минуте матча,правая рука Идову на уровне пояса,соотношение тел игроков "плечо в плечо",комментатор "Идову подталкивал Олега(Шатова),рука была на плече,Турбин решил пенальти не ставить",и правильно,вот только Шатову ещё и жёлтую надо было.А вот гол на 6 минуте был,только не Нету его забил,а Гарсия.&#65279;

14:56

Duckhunter68

Гарик Попов 11 баллов по десятибалльной шкале! И пусть Дзюбу с Кокориным с собой прихватит...

14:50

Сергей Карасёв и К

Евгений Турбин провёл матч выше всяческих похвал. Действовал чётко, объективно, беспристрастно. В каждом эпизоде разбирался верно, свистел абсолютно по делу. Справился со сложной игрой на пять с плюсом. Браво, Арбитр! А что представляет из себя синьор Луческу, наши украинские коллеги уже давно нам рассказали, да в общем-то, это в Европе и не было секретом. У нас такая тактика не пройдёт!

14:48

футбол_2018

Там всю троицу КоДзюШа пора убирать!!!Полная импотенция!!!

14:48

echo2011

Ну конечно,когда "Спартак" судят питерские арбитры,это нормально.А так,наверное,пора из Магадана судей выписывать.

14:47

Chepololloo

Гарик "внук Наташи" Попов ВЫБ ХОТЬ БОЛЕЛАМИ СОБРАЛИСЬ И ПОКОЛОТИЛИ КоКАШКУ ЕСЛИ НИ РУКОВОДСТВО НЕ ТРЕНЕР НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕХОТЯТ, может сам совесть возимеет и скажет я в основе не достоин играть

14:45

футбол_2018

А ЦСКалом кто тебе помешал???

14:42

stuart_parsley

ddf Ростов с любыми арбитрами терял очки)))

14:41

Гарик "внук Наташи" Попов

Братчанин____Ты видимо не тот футбол смотрел в советское время.

14:40

199

Заныл Будулай.

14:40

Гарик "внук Наташи" Попов

Хватит ныть,придурок. Разбери свои действия. А лучше не разбирай. Собирай чемодан и в Румынию.

14:39

stuart_parsley

Братчанин Да помнится даже лимит на ничьи вводили,такая бескомпромиссная игра была)))

14:39

Баск

Главная причина поражения-плохое поле. Луческу перед игрой по полю прошелся и все песочком, который из него сыпется, запортил. -)

14:35

Братчанин

Футбол всё больше становится неинтересным: всегда кто-то виноват, что у команды не получается (судьи, погода, неназначенные пенальти и назначенные). Но почему-то никто не ищет причину в себе - там недобежал, тут недоиграл. Какие-то все размазни, а не мужики... Всё меньше хочется это смотреть. В советское время такого не было - играли, рубились по-мужски...

14:34

Assorti

Федун потсуетился?) Халка нет, играть не кому

14:31

Chepololloo

А как бомж в прошлом туре поставил левейший пенальти в ворота СПАРТАКА ТАК НЕ ЧЕ?

14:29

Веравалер

Цыганский народный плач.Исполняется всё чаще...

14:29

webadmin

Луческу достал уже своими тупыми откорячками. Как ни жаль, но из-за него мясо, видимо, станет чемпионом. Но не потому что сами хороши. А потому, что зенит с этим недотренером обкакамшись.

14:25

Айртон)

Осеннюю спесь с этого нарцисса быстро сбили.)) И уничижительное отношение к Спартаку.)) Шо, по-прежнему не конкуренты, Мирчушка?))

14:25

Ботаникум

Ай браво, Мырча! "Благодать" АВБ снизошла на тебя ПО-ПОЛНОЙ! Хотя, нынешние "питерзоны" столько "ХОРОШЕГО" НАДЕЛАЛИ и продолжают "ДЕЛАТЬ" для России, что не стоит удивляться проявлениям "ЛЮБВИ" к "ПИТЕРСКИМ" (не отношу этот тезис ко всем жителям этого КРАСИВОГО города)!!!

14:24

krabovyj

Судья . пенальти . удаление ! В футбол бы . чтоли . поиграли для разнообразия ....

14:22

pilotpilotov

А липовый пенальти питерского арбитра в Краснодаре- это норма, конечно)))

14:19

vassel

И не только московские, но и питерские тоже, как Безбородов в матче с Краснодаром. Нонсенс. Федун всех купил.

14:17

k_xenon

Зюба и Плаческу - два сапога пара! :)))

14:17

ddf

Ростов ВСЕГДА терял очки из-за судебных ошибок, когда матч судили арбитры из Москвы и Питера.

14:16

garihaus

Старая собака лает но не кусает.играйте нормально нечего пенять на судей.когда в вашу сторону свистят так вы даже не обсуждаете это.Амкар выиграл заслуженно .ребята бились до конца а не вашее питерское дно которое получает миллиона а толку ноль.Плюс капитан еще то дерево ходячее

14:16

bogisoff

И для нового тренера Зенита, у Луческу проверенная тактика времен Шахтера - во все виновата столица! То, что игры нет, - фигня... в этом тоже виновата Москва

14:15

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Материалы других СМИ