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Мирча Луческу: "Муминов должен подумать, прежде чем говорить"

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Наставник "Ромы" и бывший главный тренер "Зенита" Лучано СПАЛЛЕТТИ с Кахором МУМИНОВЫМ (справа).Кахор Муминов: "Игнашевич готов был уйти. Но в ЦСКА поменялся тренер"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул, что представитель ряда игроков сине-бело-голубых Кахор Муминов должен думать, прежде  чем делать какие-то заявления, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Ранее он дал интервью "СЭ", в котором раскритиковал специалиста.  

- Читали интервью агента Шатова? Можете прокомментировать его слова о непростой атмосфере в команде? - вопрос Луческу.

- Когда приближаются ответственные игры, непонятно откуда что идет. Наверное, это делается, чтобы создать ажиотаж. В этом интервью много неправды и провокаций. Если агент имеет такого хорошего игрока в "Зените", он должен подумать, прежде чем говорить, чтобы не создавать проблем для Шатова и остальных.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Какой "муминов" не метит в "селюки"!!! Без неодолимой тяги к МЕССИАНСТВУ и ПОУЧИТЕЛЬСТВУ Россия вовсе НЕ РОССИЯ!

11:51

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