Мирча Луческу: "Муминов должен подумать, прежде чем говорить"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул, что представитель ряда игроков сине-бело-голубых Кахор Муминов должен думать, прежде чем делать какие-то заявления, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Ранее он дал интервью "СЭ", в котором раскритиковал специалиста.

- Читали интервью агента Шатова? Можете прокомментировать его слова о непростой атмосфере в команде? - вопрос Луческу.

- Когда приближаются ответственные игры, непонятно откуда что идет. Наверное, это делается, чтобы создать ажиотаж. В этом интервью много неправды и провокаций. Если агент имеет такого хорошего игрока в "Зените", он должен подумать, прежде чем говорить, чтобы не создавать проблем для Шатова и остальных.