Мирча Луческу: "Матч "Спартак" - "Зенит" может судить даже арбитр из Москвы"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед матчем 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" отметил, что не согласен с полузащитником соперника Денисом Глушаковым по поводу назначения на матчи иностранных арбитров, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, что ранее хавбек сборной России выразил мнение, что премьер-лиге стоит вернуться к практике приглашения на матчи между лидерами иностранных судей.
- Денис Глушаков предложил, чтобы матч "Спартака" с "Зенитом" судил иностранный арбитр. Поддерживаете его?
- Не согласен с ним. Думаю, матч может судить даже арбитр из Москвы. Не думаю, что в такой игре кто-то допустит ошибку, кто бы ни судил.
Глушаков за то, чтобы матчи "Спартака" с "Зенитом" и ЦСКА судил иностранец
Kirillyurrich
King's Bounty 161 что, овниццо, опять забанили?
12:24
Kirillyurrich
Митяй Антибомж че, Мить, заранее ужО плакать начал?
12:23
King's Bounty 161
А в Шахтаре он тоже говорил, что судить может арбитр из Кыева ??
12:04
Der schwein
Неужели у него русская фимилия на букву Г и кончаяццо на букву Р ?)))
12:03
Митяй Антибомж
То ли цыган троллит, то ли это не настоящий цыган. Ну а вероятнее всего, бомжи всех московских (и не только) судеек уже обработали и простимулировали.
12:01