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Мирча Луческу: "Матч "Спартак" - "Зенит" может судить даже арбитр из Москвы"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед матчем 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" отметил, что не согласен с полузащитником соперника Денисом Глушаковым по поводу назначения на матчи иностранных арбитров, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.  Напомним, что ранее хавбек сборной России выразил мнение, что премьер-лиге стоит вернуться к практике приглашения на матчи между лидерами иностранных судей. 

- Денис Глушаков предложил, чтобы матч "Спартака" с "Зенитом" судил иностранный арбитр. Поддерживаете его?

- Не согласен с ним. Думаю, матч может судить даже арбитр из Москвы. Не думаю, что в такой игре кто-то допустит ошибку, кто бы ни судил.

Глушаков за то, чтобы матчи "Спартака" с "Зенитом" и ЦСКА судил иностранец

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Kirillyurrich

King's Bounty 161 что, овниццо, опять забанили?

12:24

Kirillyurrich

Митяй Антибомж че, Мить, заранее ужО плакать начал?

12:23

King's Bounty 161

А в Шахтаре он тоже говорил, что судить может арбитр из Кыева ??

12:04

Der schwein

Неужели у него русская фимилия на букву Г и кончаяццо на букву Р ?)))

12:03

Митяй Антибомж

То ли цыган троллит, то ли это не настоящий цыган. Ну а вероятнее всего, бомжи всех московских (и не только) судеек уже обработали и простимулировали.

12:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ