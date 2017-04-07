Мирча Луческу: "Матч "Спартак" - "Зенит" может судить даже арбитр из Москвы"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед матчем 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" отметил, что не согласен с полузащитником соперника Денисом Глушаковым по поводу назначения на матчи иностранных арбитров, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, что ранее хавбек сборной России выразил мнение, что премьер-лиге стоит вернуться к практике приглашения на матчи между лидерами иностранных судей.

- Денис Глушаков предложил, чтобы матч "Спартака" с "Зенитом" судил иностранный арбитр. Поддерживаете его?

- Не согласен с ним. Думаю, матч может судить даже арбитр из Москвы. Не думаю, что в такой игре кто-то допустит ошибку, кто бы ни судил.

Глушаков за то, чтобы матчи "Спартака" с "Зенитом" и ЦСКА судил иностранец