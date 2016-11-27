Мирча Луческу: "Чемпионат длинный, соперники будут терять очки"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед матчем 15-го тура чемпионата России с "Краснодаром" отметил, что еще рано подводить какие-либо итоги. По словам наставника, еще много игр впереди, и все команды будут терять очки.

– Чемпионат длинный. Только половина матчей прошла. Поэтому еще рано строить планы и говорить о какой-то турнирной стратегии. Надо выходить на каждую конкретную игру и добиваться результата. В целом чемпионат очень ровный. Говорить о фаворитах и аутсайдерах приходится уже в меньшей степени. Думаю, что очки еще все будут терять. И рано говорить, что кто-то больше или меньше претендует на первое место.

Не думаю, что на нас или "Краснодар" повлияли матчи в Лиге Европы среди недели. У соперника будет оптимальный состав. У нас также, если не считать травмированных игроков, которые отсутствуют уже давно.