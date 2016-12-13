Массимо Каррера: "Знаю, как зарядить команду эмоциями"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, как он оказался в команде. Каррера пришел в "Спартак" летом 2016 на должность тренера, а после отставки Дмитрия Аленичева стал наставником команды.

– "Спартак" искал специалиста по обороне и тренер вратарей Джанлука Риомми обратился к Антонио Конте, который порекомендовал меня, – приводит издание Gianlucadimarzio слова Карреры. – У Конте было шесть помощников, но "Челси" разрешил ему взять с собой четверых. Поэтому я сразу же принял предложение "Спартака". Аленичев? "Спартак" контактировал с Курбаном Бердыевым из "Ростова", но стороны не смогли договориться и мне было предложено стать главным тренером команды. Я охотно согласился, так как чувствовал силы для решения больших задач. Да, я бы мог работать еще 2-3 года с Конте, это лучше, чем тренировать в Серии В или С, но я сделал выбор в пользу международного опыта, который стоит дороже. Для меня не является секретом, как организовать команду, зарядить ее эмоциями.