Массимо Каррера: "Уровень чемпионата России, скорее, хорош"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью изданию L’Equipe рассказал, что испытывал проблемы после того, как возглавил московский клуб. Специалист отметил, что после назначения на пост наставника команды он несколько дней работал с коллективом над тактическими аспектами.

– Как получилось, что вы возглавили "Спартак"?

– Ко мне обратились летом – клуб искал итальянского помощника главного тренера для работы с обороной. А через месяц после моего приезда команда вылетела из Лиги Европы, и руководители решили сменить тренера. Они спросили, мог бы я исполнять обязанности главного вместо Дмитрия Аленичева. Поначалу предполагалось, что только на два матча. Но потом у них возникли проблемы с тем, кто должен был придти (Курбаном Бердыевым. – Прим. L’Equipe), и я согласился продолжить – люблю вызовы судьбы.

– Как вам расстояния в России?

– Это, действительно, сложность. Нужно учитывать временные пояса, продолжительность полета. В сентябре мы играли на Кубок в Хабаровске, до которого девять часов самолетом, а разница во времени составляет семь часов! Это очень изматывает. Мы плохо справились с проблемой и проиграли. Теперь в поездки на длинные расстояния отправляемся за 2-3 дня до матча.

– Ваша команда лидирует с существенным преимуществом. Ожидали такого?

– Совсем нет. Я оказался во главе команды, которую не строил. Это всегда непросто. Но я приспосабливаюсь к игрокам, которые имеются в распоряжении.

– Что вы думаете об уровне чемпионата России?

– Откровенно говоря, он, скорее, хорош. Есть интересные команды: "Зенит", "Ростов", ЦСКА, "Краснодар". Но при этом в чемпионате намного меньше внимания уделяют тактике.

– Должно быть, это шок для итальянца?

– Да! Как только меня назначили главным тренером, в течение нескольких дней занимался с командой тактикой, чтобы придать ей немного организации.

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