Массимо Каррера: "Луиз Адриану и Зе Луиш могут играть вместе"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что новому нападающему команды Луизу Адриану требуется время на адаптацию. Также специалист отметил, что перешедший из "Локомотива" полузащитник Александр Самедов способен сыграть "под нападающим".

– Как вам Луиз Адриану – в тренировках и матчах?

– Все идет хорошо. Ему еще требуется время, поскольку он давно не играл. Но работает бразилец отлично, вливается в коллектив. То же самое могу сказать про Самедова и Джикию. Всех их мы еще должны встроить в командные механизмы. И время для этого есть.

– Видите ли вариант, при котором Луиз Адриану и Зе Луиш смогут выходить на поле одновременно? Или считаете их похожими по стилю?

– Нет, они разноплановые. И, естественно, могут выступать вместе.

– В матче против "Жилины" вы опробовали Самедова на не родной левой бровке. Как впечатления?

– Я должен ставить такие опыты, чтобы понять, как лучше строить наш футбол и менять состав. Считаю, Александр может играть там. Требуется лишь, чтобы он сам убедился в этом. Все-таки Самедов не первый правоногий футболист, который перебирается на левый фланг.

– Ходили разговоры, что вы можете задействовать его и на месте "под нападающим".

– Да, конечно. И на этой позиции он тоже способен быть полезным.

– Конте использует 3-4-3 и добивается потрясающего успеха с "Челси". Вы никогда не думали опробовать эту расстановку?

– (Смеется). А почему мы должны что-то менять? Вроде не последние в таблице. Так что не вижу повода. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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