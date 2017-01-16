Массимо Каррера: "Искренне желаю Аленичеву удачи в дальнейшем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что после отставки Дмитрия Аленичева не вдавался в подробности поисков клубом нового наставника. По словам итальянца, в тот момент его беспокоила только игра команды. Летом красно-белые не смогли договориться с Курбаном Бердыевым и назначили Карреру полноценным главным тренером.

– "Спартак" начинал сезон под руководством Дмитрия Аленичева, а ушел на зимний перерыв под вашим началом – причем первым. Болельщики и специалисты не прекращают обсуждать, чья в этом главная заслуга – бывшего тренера или нынешнего…

– Всего "Спартака". И тренеров, и игроков, и руководящего состава, и персонала клуба. И болельщиков тоже – они у команды уникальные! Между прочим, сразу же после моего назначения прошла встреча с представителями тифози, мы посмотрели друг другу в глаза. Это важно!

Что касается тренеров, то не нужно сталкивать нас лбами. В штаб я попал именно при Аленичеве в роли его ассистента и искренне желаю Дмитрию удачи в дальнейшем! Отставки – неотъемлемая часть нашей профессии, через них проходят, наверное, все. И это не повод для уныния, а возможность перезарядить батарейки. Кстати, мои жена и дочь недавно видели Дмитрия в Милане, куда он приезжал на стажировку в одноименный клуб.

– Вы знаете детали отставки Аленичева и несостоявшегося назначения Бердыева? Ведь именно то, что сошлись два этих фактора, сделало вас главным тренером.

– Если честно, не в курсе всех деталей, хотя, конечно, кое-что слышал. Вряд ли мне имеет смысл заострять на этом внимание. Это скорее вопрос к руководству "Спартака". Я же, повторяю, попал тогда в такое пекло, что не было ни времени, ни желания вникать в аспекты, не касавшиеся положения дел в команде. (Георгий КУДИНОВ)