Массимо Каррера: "Игра с "Анжи" может оказаться сложнее, чем с "Краснодаром"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что еще не определился с капитаном. Напомним, что полузащитник Денис Глушаков, который является капитаном, не сможет сыграть из-за травмы.
– Кто будет капитаном в матче с "Анжи", уже решили?
– Пока не знаю.
– Во встрече с "Краснодаром" Ещенко часто допускал ошибки. Возможно ли появление Тигиева?
– Он молод, только приехал и вливается в коллектив. Он должен расти и набрать физическую форму. Думаю, он пригодится "Спартаку". Здесь находятся только те, кто хорошо играет.
– У кого есть лидерские качества, подходящие для капитана?
– Меня не волнует этот вопрос. У меня мысли намного важнее.
– А что вас волнует?
– Каждый матч. Мы должны каждую игру проводить достойно. В отличие от многих, кто думает, что эта встреча будет проходной, игра с "Анжи" может оказаться намного сложнее, чем с "Краснодаром", если подойти к ней неправильно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)