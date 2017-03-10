Массимо Каррера: "Игра с "Анжи" может оказаться сложнее, чем с "Краснодаром"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что еще не определился с капитаном. Напомним, что полузащитник Денис Глушаков, который является капитаном, не сможет сыграть из-за травмы.

– Кто будет капитаном в матче с "Анжи", уже решили?

– Пока не знаю.

– Во встрече с "Краснодаром" Ещенко часто допускал ошибки. Возможно ли появление Тигиева?

– Он молод, только приехал и вливается в коллектив. Он должен расти и набрать физическую форму. Думаю, он пригодится "Спартаку". Здесь находятся только те, кто хорошо играет.

– У кого есть лидерские качества, подходящие для капитана?

– Меня не волнует этот вопрос. У меня мысли намного важнее.

– А что вас волнует?

– Каждый матч. Мы должны каждую игру проводить достойно. В отличие от многих, кто думает, что эта встреча будет проходной, игра с "Анжи" может оказаться намного сложнее, чем с "Краснодаром", если подойти к ней неправильно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)