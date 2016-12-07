Массимо Каррера: "Хотелось бы сыграть против Антонио Конте"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение о том, что рулевой "Челси" Антонио Конте является лучшим тренером современности. По словам итальянского специалиста, ему было бы интересно сыграть против своего коллеги по тренерскому цеху.

– На протяжении пяти лет я работал с Антонио Конте, которого считаю лучшим тренером современности, – сказал Каррера в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Уже тогда мне хотелось попробовать себя в роли главного тренера. В какой-то степени мне помог тот факт, что я не смог присоединиться к Конте в "Челси". Практически сразу после этого мне поступило предложение из России, которое я с удовольствием принял. Начать работу на посту главного тренера с такого клуба, как "Спартак", – это не только большая честь, но и новый интересный вызов.

У Конте я очень многому научился. Мне бы хотелось видеть его своим соперником на тренерском мостике. Уверен, рано или поздно это случится и поможет мне понять, насколько я приблизился к лучшему тренеру в мире.