Массимо Каррера: "Хочу быть в курсе путешествий Боккетти и Таски"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбола. Наставник отметил, что хотел бы быть в курсе перемещений игроков команды.

– Знаете, что Боккетти и Таски пообещали пойти пешком в Италию и Германию соответственно, если "Спартак" станет чемпионом? И как вы относитесь к такой затее?

– Не знаю, когда они вернутся, но главное – быть в курсе об их путешествии (смеется).

– На днях в интернете появился снимок, где вы изображены на обложке журнала с высунутым языком. Как согласились на такую фотосессию?

– Все произошло случайно. Люди сделали по 100 фотоснимков, каждое мое движение отслеживали. Так получилось, что высунул язык.

Полное интервью Массимо Карреры