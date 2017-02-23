Массимо Каррера: "Думаю, от Аленичева я получил только игроков"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что он старается больше придерживаться тактического футбола. Также итальянец отметил, что после зимней паузы в РФПЛ по сути стартует новый чемпионат. Напомним, после 17 туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу и обходят ближайшего преследователя – "Зенит" – на пять очков.

– В России меньше внимания уделяют тактике, в этом отличие от итальянского футбола, – приводит "Матч ТВ" слова Карреры. – Я стараюсь больше придерживаться тактического футбола. Самое сложное – побеждать. Не только для тренера "Спартака", для любого тренера это непросто. Я много выиграл как футболист, мне знаком вкус победы, но я знаю, сколько труда за этим стоит. Ответственность всегда максимальная.

Думаю, от Аленичева я получил только игроков. Вложил в них свои идеи, свою страсть – и теперь пожинаю плоды. Сейчас команда играет так, как я того хотел. Мне неважно, что говорят вокруг – все докажут наши громкие победы. Главная цель – выиграть чемпионат, и мы максимально отдаемся этому делу. Если наш максимум 90 процентов, мы окажемся на втором месте. 80 процентов – третье место. Но бороться мы будем до конца. Отдаю себе отчет в том, что сейчас по сути стартует новый чемпионат, и мы фактически начинаем с нуля. Думаю, команде хватит страсти, чтобы показать себя достойно.