Макеев и Давыдов не полетели на матч с "Уфой"

"Спартак" провел последнюю тренировку на базе перед вылетом на матч 22-го тура чемпионата России против "Уфы", сообщает официальный сайт клуба. В 13.30 по московскому времени игроки отправились в аэропорт.

В расположении главного тренера Массимо Карреры 22 футболиста: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Маурисиу, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин, Фернанду, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Артем Тимофеев, Александр Самедов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луиз Адриану.

Из-за травм в Москве остались защитник Евгений Макеев и нападающий Денис Давыдов. Они проходят курс лечения и занимаются по индивидуальной программе

Матч "Уфа" - "Спартак" состоится 9 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени.