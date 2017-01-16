Лунев – в старте "Зенита" на матч с "Чанчунем"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч с китайским "Чанчунь Ятай". Отметим, что место в воротах сине-бело-голубых с первых минут займет новичок Андрей Лунев. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

"Зенит": Лунев – Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов – Хави Гарсия, Эрнани, Жулиану – Шатов – Кокорин, Кержаков.

Трансляция матча "Зенит" - "Чанчунь"