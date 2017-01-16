Лунев – в старте "Зенита" на матч с "Чанчунем"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч с китайским "Чанчунь Ятай". Отметим, что место в воротах сине-бело-голубых с первых минут займет новичок Андрей Лунев. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.
"Зенит": Лунев – Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов – Хави Гарсия, Эрнани, Жулиану – Шатов – Кокорин, Кержаков.
Трансляция матча "Зенит" - "Чанчунь"
Стартовый состав на #ЗенитЧанчуньЯтай 📄– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 16 января 2017 г.
Лунев – Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов – Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов – Кокорин, Кержаков. pic.twitter.com/XUa3gPPxZ6