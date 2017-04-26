Лука Джорджевич: "После игры с "Уралом" было понятно, что выйду в Оренбурге"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич отметил, что ему было приятно выйти на поле в матче 25-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (1:0). Черногорец выразил надежду, что его команда продолжит победную серию, передает из Оренбурга спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.
– Почему "Зенит" вновь с трудом взял три очка?
– Сейчас каждый соперник тяжелый, включая "Оренбург". Хорошо, что выиграли. Ничего, чуть отдохнем и будем готовиться к "Томи".
– Вы после долгого перерыва вышли в стартовом составе. Как оцените свою игру?
– Очень приятно вновь оказаться на поле, тем более с первой минуты. И в итоге выиграть. Но вообще, наверное, после матча с "Уралом", когда Артем Дзюба получил карточку, а Саша Кокорин травму, было понятно, что мне играть в Оренбурге.
– 6 очков в двух матчах прибавляют команде уверенности в себе?
– Конечно. Но впереди "Томь". И хотя ей очень нужны очки, надо выигрывать третий матч подряд.