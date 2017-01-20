08:00 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Луиз Адриану: "У меня всегда портится настроение, когда думаю о ситуации в Донецке"

0
0
0

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью "СЭ" отметил, что он тяжело воспринимает политическую ситуацию в Донецке. По его словам, разрушен красивый город, от чего ему очень тяжело на душе. Напомним, что Луиз Адриану выступал за донецкий "Шахтер" с 2007 по 2015 год.

 
Четверг. Абу-Даби. ЛУИЗ АДРИАНУ.Луиз Адриану: "Хочу забить "Зениту" и напомнить о себе Луческу"

– С какими чувствами вспоминаете Донецк? Верите ли, что сейчас там непризнанное государство и идет война?

– Для меня это болезненная тема. То, что происходит, очень грустно. По крайней мере, я воспринимаю это именно так – с болью в сердце. Думаю, и любой другой – тоже. Считаю, то, что там происходит, разрушило классный, очень красивый город. Город, в котором играли в красивый футбол на красивом стадионе. Город, который рос и развивался.

Там по-прежнему есть люди, которых я знал. Знаю, в каких условиях они вынуждены жить. Эти условия не соответствуют нормальной жизни современного человека. Понимаю, что ситуация в Донецке сейчас плачевная, очень грустная. И у меня всегда портится настроение, когда начинаю думать об этом. Очень, очень жалко.

– Когда начались события в Донецке, летом 2014 года многие бразильцы из "Шахтера" не приехали на зарубежные сборы, но в итоге вернулись в команду. Что тогда происходило?

– Конечно, не хотели. Но потом вернулись. Надо было оставаться профессионалами, нас просили об этом. И мы это сделали. Я делаю свою работу – играю в футбол. Конечно, события за его пределами могут быть неприятными, а могут развиваться позитивно, но я остаюсь вне этих событий, хотя знаю о них. Мое дело – играть. Теперь – в "Спартаке". (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Луиза Адриану

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ