Луиз Адриану: "Не виню Монтеллу, но сейчас я не хуже, чем был в "Шахтере"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью "СЭ" подчеркнул, что сейчас находится в хорошей форме. По словам форварда, он как минимум не хуже, чем был в "Шахтере". Кроме того, бразилец не винит главного тренера "Милана" Винченцо Монтеллу в своих неудачах в итальянской команде. В этом сезоне игрок потерял место в стартовом составе и выходил на поле всего семь раз.

– Вы стали лучшим бомбардиром чемпионата Украины-2013/14, забив 20 мячей, сезоном позже опережали всех европейских снайперов в групповом этапе Лиги чемпионов. Какую голевую планку ставите перед собой в России на остаток нынешнего сезона и на следующий?

– Не ставлю себе каких-то конкретных планок. Просто буду стараться забить как можно больше. Начну сейчас, втянусь, адаптируюсь в коллективе – и буду надеяться, что смогу забивать много мячей. Сколько – не загадываю. Главное – забить за "Спартак" как можно больше.

– Вам 29. Уверены, что сейчас вы не слабее, чем были в лучшие годы в "Шахтере"?

– Считаю, что остался как минимум на том же уровне. А может, даже в чем-то прибавил. Все-таки опыт дает прибавку и к качеству игры, и к уверенности в своих силах.

– Но ведь в "Милане" вы играли мало. Почему, по-вашему, у вас там не получилось? Виноваты сами – или, например, Винченцо Монтелла не оценил вас по достоинству?

– У тренера такая работа – выбирать футболистов в стартовый состав и определять, кто останется на лавке. Тренер работает сам, смотрит, как работаем мы, дает шансы игрокам. Не думаю, что здесь в чем-то нужно винить Монтеллу. На мой взгляд, он делал свою работу, я – свою, а получилось так, как получилось.

– Бакка и Лападула просто оказались сильнее вас?

– Не знаю. У меня нет объяснения, почему все произошло именно так. (Игорь РАБИНЕР)