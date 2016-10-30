Луиш Нету: "Зенит" в сезоне настраивается только на первое место"

Защитник "Зенита" Луиш Нету после победы над "Томью" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что игроки пытались реабилитироваться после разгрома в Кубке России от "Анжи" (0:4). Также он подчеркнул, что питерцы будут бороться за первое место в премьер-лиге.

- Томь показала сегодня очень сильный футбол и сегодня мы набрали три важных очка, потому что сейчас мы идем вровень со "Спартаком", - сказал Нету. - Мы показали сегодня хороший уровень.

- Что вы чувствовали после игры в Махачкале и что было тяжелее всего для вас?

- Эта игра была провалена всей командой. Каждый чувствует свою вину за поражение, но мы профессионалы, и мы провели работу над ошибками, так что надеюсь, что это в прошлом

- Согласны ли вы с тем, что за золото будут бороться только две команды: вы и "Спартак"?

- Сложно сказать, в прошлом году отставание было 7-8 очков, но мы вернулись в борьбу пока не проиграли "Ростову". ЦСКА сейчас будет проводить три матча дома на своем стадионе, а у нас напротив впереди сложные выезды в Ростов, Краснодар к очень сильным командам. В Грозном тоже тяжело играть, но наш командный дух на подъеме и мы настраиваемся только на первое место в этом сезоне. (Артем РЯБОВОЛ)