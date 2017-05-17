Леонид Федун: "С точки зрения коммерции "Спартак" - самая успешная команда России"

Председатель правления "Спартака" Леонид Федун в эфире телеканала "Россия-24" отметил, что стадион "Открытие Арена" является главной статьей дохода красно-белых. По его словам, несмотря на это, столичный клуб по уровню заработка в день матча не может конкурировать с европейскими грандами.

- 42 тысячи зрителей пришли посмотреть, как "Спартак" сыграет с "Томью". Для нашего чемпионата это безумные цифры.

- Завтра на стадионе будет 44-45 тысяч зрителей.

- Реально ли держать такую посещаемость на таком уровне постоянно?

- Открытие стадиона привело к тому, что средняя посещаемость в прошлом году составила 26 тысяч зрителей, в этом году составит где-то 32 тысячи зрителей. Если в следующем году будет 37 тысяч - я буду счастлив. Это реально, если команда будет выступать так, как выступала в этом сезоне, то это достижимая цифра. Это значим, что мы будем занимать все места, кроме тех, что мы выделяем нашим соперникам.

- Стадион превращается в главную статью дохода?

- Он уже сейчас является главной статьей дохода.

- Ничего в России сравниться не может с этим?

- От телевидения мы получим в лучшем случае два миллиона. В то время, как команда, которая вылетит сегодня из английской премьер-лиги, получит 60 миллионов фунтов стерлингов, это 80 миллионов долларов. С чем можно сравнивать?

- Мерчендайзинг что-то может покрывать в случае "Спартака"?

- Покрывает, но с точки зрения коммерции мы - самая успешная команда в России. Но этого не достаточно, чтобы конкурировать. Это заоблачные цифры для России. Со стадиона мы собираем выручку в 30 - 50 - 60 миллионов. Да, до девальвации рубля это были хорошие деньги. Но после девальвации - это европейский уровень, но не топ-уровень.