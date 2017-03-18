Леонид Федун: "Потеряли очки, но игра хорошая"

Владелец "Спартака" Леонид Федун остался доволен игрой красно-белых в гостевом матче 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1). При этом он посетовал на потерю очков, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– К сожалению, потеряли очки, но игра хорошая, – сказал Федун.