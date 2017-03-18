Леонид Федун: "Потеряли очки, но игра хорошая"

Владелец "Спартака" Леонид Федун остался доволен игрой красно-белых в гостевом матче 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1). При этом он посетовал на потерю очков, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
– К сожалению, потеряли очки, но игра хорошая, – сказал Федун.
idiot
Дон-какой ты глупый человек-кто ты и кто карпин-его уважают а тебя презирают потому что ты гавкаешь как....
19:44
Don
waleriy, Валерий Георгиевич перелогиньтесь) Идите умничайте на рвачтв)))
19:18
waleriy
Где-же ты увидел хорошую игру? Особенно в лице самедова и кутепова, а остальнын играли спустя рукава.
19:14
Xen1um
футбол_2018, ОУКБ
19:10
футбол_2018
Да,Да, еще 3 игры и потеря 9 очков!!Уплывает чемпионство!!Да и что вам делать то в Л Ч???
19:05