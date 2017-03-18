18:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Федун: "Потеряли очки, но игра хорошая"

0
0
0
0
5

Владелец "Спартака" Леонид Федун остался доволен игрой красно-белых в гостевом матче 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1). При этом он посетовал на потерю очков, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– К сожалению, потеряли очки, но игра хорошая, – сказал Федун.

0
0
0
0
5
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

idiot

Дон-какой ты глупый человек-кто ты и кто карпин-его уважают а тебя презирают потому что ты гавкаешь как....

19:44

Don

waleriy, Валерий Георгиевич перелогиньтесь) Идите умничайте на рвачтв)))

19:18

waleriy

Где-же ты увидел хорошую игру? Особенно в лице самедова и кутепова, а остальнын играли спустя рукава.

19:14

Xen1um

футбол_2018, ОУКБ

19:10

футбол_2018

Да,Да, еще 3 игры и потеря 9 очков!!Уплывает чемпионство!!Да и что вам делать то в Л Ч???

19:05

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ