Леонид Федун: "Каррера получит дополнительные бонусы"

Владелец "Спартака" Леонид Федун принял у себя журналистов "СЭ" и дал большое эксклюзивное интервью. Приводим часть разговора, который касался Массимо Карреры и будущей селекции.

– Сумеет ли сейчас команда повторить успех и добиться чего-то в Лиге чемпионов, зависит от того, сможем ли мы эффективно разместить деньги и купить тех футболистов, которые на маленькую ступеньку, но приподнимут наш уровень, – рассказал Федун. – Потому что есть несколько слабых мест, которые требуют усиления.

– Уже затрагивали тему будущей селекции в разговорах с Каррерой?

– Мы что, не знаем, какие позиции необходимо укреплять? Прекрасно знаем! Но вам не скажем. Да, усиление будет. Насколько эффективным – зависит от нашей селекционной службы. От Карреры, от Родионова.

– Мы слышали, что летом речь пойдет о пяти-шести новичках и сумме на их приобретение в 25-30 миллионов евро…

– Я не знаю об этом ничего. Трансферный план будем обсуждать в конце мая.

– Правда, что у Карреры остался год контракта?

– Да. И мы полностью удовлетворены друг другом. Он получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

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Полностью интервью с Леонидом Федуном – скоро в "СЭ".