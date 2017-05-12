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СМИ: "Спартак" интересуется защитником "Торино"

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Защитник "Торино" Давиде Дзаппакоста находится в сфере интересов "Спартака", утверждает "Матч ТВ". Согласно источнику, москвичи находятся в поисках футболиста, способного укрепить правый фланг обороны, и 24-летний итальянец является одним из кандидатов на переход в "Спартак".

При этом отмечается, что покупка нового игрока на эту позицию почти наверняка будет означать уход Андрея Ещенко.

На счету Дзаппакосты в текущем сезоне 28 матчей в чемпионате Италии, один гол, пять результативных передач и одна желтая карточка.

Дополнительная информация

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI745736_Kakim_budet_Spartak_v_novom_sezone_Transfernyje_insajdy_Match_TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Exsorsist

По слухам Федун и руководство Спартака выделят 30 млн. евро на летний трансфер.

12:33

Смерть сусликам

Десятка млн минимум, но еще центрального защитника надо.

12:27

Vamphyri

Серьезно? Купить крайка сборной Италии? 24-х летнего? Не верю, что перейдет, но если вдруг что - это будет очень, очень крутой трансфер

12:26

Exsorsist

.

12:24

Exsorsist

Учитывая, что на фланг обороны есть еще и Тигиев, Ещенко, конечно останется не удел. Комбарову еще замена нужна. Для Европы он никакой. В дерби Фернандес его просто "сожрал". А ЛЧ есть вингеры и лотерали посильнее Фернандеса.

12:23

Смерть сусликам

Вот это уже нормально, главное взять.

12:23

burberry123

Взять бы Белотти у Торино)))

12:22