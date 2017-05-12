СМИ: "Спартак" интересуется защитником "Торино"

Защитник "Торино" Давиде Дзаппакоста находится в сфере интересов "Спартака", утверждает "Матч ТВ". Согласно источнику, москвичи находятся в поисках футболиста, способного укрепить правый фланг обороны, и 24-летний итальянец является одним из кандидатов на переход в "Спартак".
При этом отмечается, что покупка нового игрока на эту позицию почти наверняка будет означать уход Андрея Ещенко.
На счету Дзаппакосты в текущем сезоне 28 матчей в чемпионате Италии, один гол, пять результативных передач и одна желтая карточка.
Дополнительная информация
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI745736_Kakim_budet_Spartak_v_novom_sezone_Transfernyje_insajdy_Match_TV
Exsorsist
По слухам Федун и руководство Спартака выделят 30 млн. евро на летний трансфер.
12:33
Смерть сусликам
Десятка млн минимум, но еще центрального защитника надо.
12:27
Vamphyri
Серьезно? Купить крайка сборной Италии? 24-х летнего? Не верю, что перейдет, но если вдруг что - это будет очень, очень крутой трансфер
12:26
Exsorsist
.
12:24
Exsorsist
Учитывая, что на фланг обороны есть еще и Тигиев, Ещенко, конечно останется не удел. Комбарову еще замена нужна. Для Европы он никакой. В дерби Фернандес его просто "сожрал". А ЛЧ есть вингеры и лотерали посильнее Фернандеса.
12:23
Смерть сусликам
Вот это уже нормально, главное взять.
12:23
burberry123
Взять бы Белотти у Торино)))
12:22