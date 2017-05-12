СМИ: "Спартак" интересуется защитником "Торино"

Защитник "Торино" Давиде Дзаппакоста находится в сфере интересов "Спартака", утверждает "Матч ТВ". Согласно источнику, москвичи находятся в поисках футболиста, способного укрепить правый фланг обороны, и 24-летний итальянец является одним из кандидатов на переход в "Спартак".

При этом отмечается, что покупка нового игрока на эту позицию почти наверняка будет означать уход Андрея Ещенко.

На счету Дзаппакосты в текущем сезоне 28 матчей в чемпионате Италии, один гол, пять результативных передач и одна желтая карточка.