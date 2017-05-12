Марко Трабукки: "Каррера может уйти из "Спартака"? Это полный бред!"

Итальянский агент Марко Трабукки прокомментировал слухи о возможном уходе Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака".

– Верно ли, что Каррера может уйти с поста главного тренера?

– Это полный бред!

– Как прокомментируете сообщение о том, что экс-защитник “Спартака" Игор Митрески станет сотрудничать со "Спартаком"?

– Со "Спартаком" точно нет, он просто мой старый друг. Я обращаюсь к нему, когда нужны советы по футболистам из бывшей Югославии. С женой он приедет отдыхать в Москву.

Ранее со ссылкой на "Матч ТВ" сообщалось о том, что у Карреры есть предложение от середняка Серии А Италии, а также из клуба топ-7 Франции. (Сергей ЕГОРОВ)