Квинси Промес: "Спартак" завершит сезон в тройке лидеров"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что красно-белые нацелены завоевать чемпионство. При этом форвард не решился предсказать, на каком месте спартаковцы завершат сезон.

- В прошлом году вы сказали, что после десяти матчей, которые проведет "Спартак", назовете, на какой позиции красно-белые финишируют в чемпионате. В этом сезоне уже прошло десять встреч...

- Думаю, всем известно, чего мы хотим. Мечтаем быть чемпионами в этом сезоне. И сейчас идем на первом месте. Но… Понимаете, еще по-прежнему много матчей впереди. И никогда не знаешь, что может случиться. Посмотрите, "Зенит" и ЦСКА очень близки к нам. Поэтому важно набирать очки.

Мы надеемся, что удержим первую строчку таблицы. Если сможем остаться лидерами в конце сезона - это будет фантастически! Массимо Каррера - хороший тренер, который серьезно готовит нас к играм и здорово мотивирует. Однако нам предстоит много работы. Уверен в том, что завершим сезон в тройке призеров.

- Вы с Каррерой уже сработались?

- Каррера - по духу победитель. Кажется, мы мыслим похоже. Не нужно забывать, в какие времена он взял команду. Когда Аленичев ушел, Массимо провел большую работу с нами, чтобы мы не расклеились, а стали побеждать. Это трудно. Но он сейчас здесь, с нами, и мы идем на первом месте. Что ж, могу только сделать Каррере комплимент.