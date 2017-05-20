Константин Сарсания: "Админресурс "Спартака" где-то чувствовался, но красно-белые заслуженно выиграли золото"

Бывший спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер питерской команды Мирча Луческу не имел права высказываться в адрес президента РФС Виталия Мутко. Румынский специалист ранее назвал некорректными некоторые высказывания главы российского футбола, которые, по его мнению, повлияли на чемпионскую гонку.

– А вас не раздражают последние высказывания Луческу? В частности, он дал понять, что разделяет мнение экс-президента "Спартака", заявившего: главный трансфер красно-белых – это Мутко, намекая на админресурс.

– Конечно, тренер не имеет права так говорить. Нужно держать себя в руках. Но где-то его опять же можно понять. Есть такие моменты, про которые нельзя распространяться публично. Луческу сказал, но это не значит, что другие так не думают.

– Вы про админресурс "Спартака"?

– Он где-то чувствовался. Но готов подчеркнуть: клуб заслуженно выиграл золото. Админресурс, безусловно, важен, но красно-белые стали чемпионами не из-за него – просто оказались сильнее всех. Объективно сильнее! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Константина Сарсании