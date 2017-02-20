Кержаков и Новосельцев вернулись в общую группу игроков "Зенита"

Сегодня "Зенит" провел тренировку в рамках подготовки к ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта", информирует клубная пресс-служба. Встреча в Бельгии завершилась в пользу хозяев – 2:0.

Отмечается, что к общей группе присоединились защитник Иван Новосельцев и нападающий Александр Кержаков, которые не принимали участие в третьем сборе.

Матч "Зенит" – "Андерлехт" состоится 23 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени.