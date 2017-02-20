15:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кержаков и Новосельцев вернулись в общую группу игроков "Зенита"

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Сегодня "Зенит" провел тренировку в рамках подготовки к ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта", информирует клубная пресс-служба. Встреча в Бельгии завершилась в пользу хозяев – 2:0.

Отмечается, что к общей группе присоединились защитник Иван Новосельцев и нападающий Александр Кержаков, которые не принимали участие в третьем сборе.

Матч "Зенит" – "Андерлехт" состоится 23 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени.

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-02-20-sine-belo-golubye-prodolzhayut-podgotovku-k-otvetnomu-matchu-ligi-evropy-uefa.htm

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shms

О, ну теперь пипец Андерлехту

16:06

serzheo

Наконец-то! Одолел уже Кришито в центре, это не его позиция. Не хватает Смольникова справа, что б Иваныч тоже в центре играл. Ну и впереди... Ленивый Кока - до свидания, ставьте Кержа, пользы явно будет больше. Ну и на подмену Дзюбе - вполне...

15:55

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